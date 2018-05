Marcas Inesquecíveis reúne profissionais de várias plataformas

Marcas Inesquecíveis é um evento que premia as empresas mais lembradas no mercado e que tiveram seus produtos divulgados nas mais variadas plataformas. Cada meio de comunicação possui sua importância e, por isso, sua participação no evento proporciona um momento de troca de ideias entre elas.

Antônio Carlos Cassalio, radialista, publicitário e diretor administrativo da Rádio Jockey FM, pontua que divulgar uma marca e fazer com que ela tenha sucesso no mercado vai além de criar um logotipo. Para ele, é necessário investir em ações constantes que impulsionem o negócio.

“Uma marca é muito mais que um esboço gráfico ou mesmo um simples logotipo. Faz-se necessário que ela tenha uma história e isso se constrói com trabalho, dedicação, investimento em campanhas publicitárias que se adequem ao produto e fortaleça diariamente a sua marca. Ao mesmo tempo que ela possa se consolidar com conceitos e crenças que possam ir além do lucro empresarial”, cita.

Para Cassalio, o Marcas Inesquecíveis tem conseguido, ao longo dos anos, fazer a diferença no mercado, destacando empresas que investem na divulgação da sua marca e produto, conseguindo, assim, o reconhecimento do público. “O Marcas tem alcançado isso, é expertise, é um link entre a organização e o consumidor, que respalda e conceitua o trabalho dessas marcas vitoriosas, trabalhadas com um maior grau de competência. E isso faz toda a diferença em um mercado cada dia maior e mais ávido por qualidade”, enfatiza.



Cassalio diz que o Marcas Inesquecíveis faz a diferença no mercado (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Já Arimatéia Azevedo, diretor do Portal AZ, comenta que premiar essas empresas que são lembradas pela população é uma forma positiva de dar credibilidade a essas marcas, trazendo reconhecimento às empresas e a todos que fazem parte do trabalho desenvolvido pelos empresários.

“Premiar o empresário é uma valorização, um incentivo para que ele continue aprimorando e melhorando seu serviço, principalmente no ramo do comércio. A propaganda é a alma do negócio e a comunicação é a mais importante nisso; e a proposta do Marcas Inesquecíveis tem conseguido alcançar seus objetivos”, frisa.

Mais parcerias

Este ano é a segunda vez que a Revista Fecomercio, da Federação do Comércio do Estado do Piauí, é parceira do Marcas Inesquecíveis. De acordo com a editora chefe da revista, Karla Nery, o evento pode proporcionar uma maior interação entre empresários e a publicação, favorecendo a troca de informações.



Karla Nery, da Revista Fecomercio, confirma sucesso do evento (Foto: Divulgação)



“Na primeira edição, a Revista fez a divulgação e cobertura do evento, além de participar com um stand no dia do Marcas. Lá pudemos ter contato com alguns empresários, tínhamos um stand com banners, divulgamos a revista, conversamos e apresentamos novas ideias. Conseguimos identificar algumas empresas que são destaque nas suas áreas e que puderam, inclusive, ser matéria na nossa revista”, destaca.

Karla Nery ressalta que o Marcas Inesquecíveis é um evento que, além de reconhecer as empresas do Piauí que são lembradas todos os anos pelo público, serve como referência para a Revista Fecomercio, que trabalha diretamente com empresários e gestores. Para ela, isso impulsiona que as empresas continuem realizando seu trabalho, melhorando a autoestima e o desejo de ser cada vez melhor, de buscar novidades e referências.

Isabela Lopes - Jornal O Dia