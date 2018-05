Marcas Inesquecíveis: posicionamento das empresas no coração dos teresinenses

Em 2018, o Sistema O Dia de Comunicação, em parceria com o Instituto Amostragem, realizará mais uma edição do Marcas Inesquecíveis. Uma pesquisa que enaltece as empresas que estão presentes no coração dos consumidores em Teresina e que segue a metodologia Top of Mind, que identifica as marcas mais lembradas em determinados segmentos no mercado.

Marcas Inesquecíveis é um selo de qualidade que mostra seu diferencial diante das outras empresas. Com os dados coletados, os empresários podem analisar o posicionamento de sua marca no mercado e traçar estratégias de como vencer a concorrência. Tem como objetivo levantar no consumidor teresinense quais marcas, produtos ou serviços estão mais presentes em suas mentes.

Para João Batista Mendes Teles, Estatístico-Diretor e fundador do Instituto Amostragem, empresa que atua no mercado desde 1986 e responsável pela pesquisa há mais de 15 anos, a pesquisa traz informações importantes para clientes e empresas. “A importância para as empresas é que há uma associação muito forte entre o recallda marca e o consumo, credibilidade ou desejo de consumir. Fortalecendo a marca e como forma de avaliar as estratégias de comunicação delas. O público vai poder conhecer quais as marcas ou serviços têm boa imagem e que são líder no mercado da capital”, esclarece.

A pesquisa foi realizada em 2017 na zona urbana de Teresina, com homens e mulheres a partir de 15 anos de idade, pertencentes às classes sociais A, B e C, conforme os critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP). As entrevistas são feitas de forma individual, em domicílio e com índice de confiabilidade de 95%. A resposta é dada de forma espontânea depois de que é feita a pergunta: “Qual a marca lhe vem à cabeça quando falamos de (segmento)?”.

Foram visitados 46bairros, onde o questionário abordava mais de 80 segmentos para pesquisa, prova do crescimento de mercado em Teresina nos últimos anos. Os segmentos são escolhidos dentre os principais serviços e produtos oferecidos no comércio teresinense e inclui áreas como bancos, shoppings, escolas, farmácias, entre outros.

A pesquisa revela, instiga e faz com que as marcas busquem cada vez mais novas estratégias de mercado para que continuem no topo, sendo a mais lembrada por seus consumidores.

Para Renata Miranda executiva do Marcas Inesquecíveis, o resultado é surpreendente para todos que ficam na organização. Tudo isso porque o mercado muda, as preferências mudam, porém, algumas empresas vão se mantendo por muitos anos na preferência. “ Temos empresa que é marca inesquecível por várias edições. Isso nos mostra a excelência, a preocupação com o cliente, a inovação e o desejo de ser sempre melhor. Isso é ser inesquecível. O Marcas é um projeto grandioso que acontece a cada dois anos e que culmina com uma grande festa de premiação, que vem esse ano, recheada de novidades, finaliza.

Da Redação