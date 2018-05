Marcas Inesquecíveis: a mesma grandiosidade, agora mais moderno

Tradicional, mas de cara nova. Este ano, o Marcas Inesquecíveis vem com novidades e mais moderno. Além da mudança na logomarca, novas formas e cores fazem parte da comunicação visual deste selo de qualidade que já se consolidou no mercado, destacando empresas, produtos e serviços mais presentes na mente dos consumidores. A premiação acontece nesta sexta-feira, dia 18 de maio, no Theresina Hall, e é uma realização do Marcas InesquecíveisODIA TV, Afiliada Rede TV.

Um dos destaques desta edição é a decoração. A premiação e a logística do evento terão uma dinâmica diferente, é o que conta a arquiteta Karine Tito, responsável pela decoração do espaço. Ela explica que a premiação será diferenciada em relação aos anos anteriores e os prêmios serão entregues de uma forma especial. "Mas não podemos antecipar nada para não estragar a surpresa", brinca.

Segundo Karine, o maior desafio da edição 2018 é apresentar um Marcas que tivesse uma nova roupagem, mais contemporâneo. "O Marcas teve uma mudança de logo, ficou moderno, mas sem perder a tradicionalidade do evento, o glamour, despertando a curiosidade das pessoas, como sempre despertou", acrescenta.



Karine Tito adianta alguns detalhes da decoração do evento (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Detalhes

Para a decoração, será usada a tradicional cor vermelha, característica do Marcas Inesquecíveis, porém, ela virá em uma tonalidade diferente. A arquitetura adianta que, este ano, será usado o bordô, um tom mais fechado, mesclado ainda com as cores bege e preto, fugindo do tradicional branco, preto e vermelho. As rosas vermelhas também estarão presentes na decoração e são o símbolo do evento.

"Queremos mostrar nos detalhes como essas empresas são únicas. Passar a grandiosidade do evento, uma decoração mais pontuada, de poucos elementos, mas com grande destaque no resultado final. Podemos chamar isso de novo clássico. Não estamos lançando tendência, mas propondo algo diferente", enfatiza Karine Tito.

E para alcançar esses resultados, a arquitetura conta que as pesquisas iniciarem há cerca de três meses e que as propostas surgiram através de reuniões e inspirações de grandes eventos com premiações, como o Oscar. As peças que serão usadas na grande noite de premiação serão surpresa, mas Karine Tito adianta que a decoração será composta por itens como jarros e lustres com detalhes, peças escolhidas na Lems Casa e Festa, empresa especializada no ramo de locação de artigos finos e exclusivos para festas.

Isabela Lopes - Jornal O Dia