Lançar uma marca no mercado vai além da definição de nome e logotipo

Antes de lançar uma marca no mercado é preciso conhecer, sobretudo, os desafios que esta empreitada impõe. E para tornar o processo menos trabalhoso possível, faz-se necessário traçar um planejamento estratégico e adotar métodos que estabeleçam uma boa relação entre o público e a empresa. Tudo isto inicia ainda na escolha do nome e na criação do logotipo da marca.

Depois de escolher o nome da nova empresa, a próxima etapa é pensar na sua identidade visual, como cores, fontes e outros materiais gráficos que tornem aquela imagem atraente para o público. Apesar da escolha do nome e da identidade visual serem decisões pessoais do idealizador da empresa, elas devem ter uma representatividade para o consumidor. E esta construção, que ultrapassa a simples definição de um logotipo, é chamado de branding, como explica o professor doutor e publicitário Acácio Veras.

Ele comenta que a gestão de uma marca vem de todo o trabalho empenhado para torná-la mais conhecida e desejada. A concorrência entre empresas é bastante acirrada, por isso, é preciso que elas extrapolem seus argumentos, combinando sentimentos para construir e estabelecer uma relação com seu público. “É isso o que o branding faz, construir sentimentos, experiências e sensações sobre a marca”, destaca.



Acácio Veras destaca a importância do branding na construção de sentimentos e experiências para o público (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Além disso, é importante que esta marca também tenha seus valores bem definidos - um fator muito importante e que é levado em consideração pelos consumidores é se, por exemplo, a marca está engajada em determinada causa ou tem relação com a sustentabilidade. Mostrar um diferencial ao consumidor fará com que essa marca passe a ser conhecida no mercado e se destaque entre as demais.

Como o mercado está bastante saturado com produtos similares, é preciso que a empresa busque novos modos de apresentar este conteúdo, mudando as formas de atuação, como distribuição, investindo em promoções, atendimento e outras variáveis que atraiam o cliente e a diferencie das demais empresas.

“A empresa pode não ter uma marca visualmente agradável, mas tem valores que os consumidores se reconhecem. Ou pode ter uma marca com um logotipo bonito, mas não atender os valores que propõe aos consumidores. O empreendedor precisa entender que a marca é o serviço da empresa, seus valores e o compromisso que ela tem com seus consumidores e com a sociedade. E isso precisa ser trabalhado, porque também agrega valor ao produto que aquela empresa oferece e os consumidores estão atentos a isso”, completa o publicitário Rafael Paixão.

Isabela Lopes