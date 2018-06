Escola de idiomas se destaca por usar metodologia de ensino acessível

O inglês, atualmente, é a língua mais falada no mundo por não nativos. Segundo o British Council, uma em cada quatro pessoas fala inglês, sendo este o idioma mais utilizado na comunicação entre estrangeiros, na internet, em publicações de livros e em atividades comerciais internacionais. Esse pode ser um grande diferencial na hora de conseguir uma vaga de emprego, vez que 70% da empresas internacionais situadas no Brasil buscam profissionais que falem inglês, podendo, inclusive, oferecer um salário até 50% maior se comparado ao daqueles sem o idioma.

E para conseguir esse diferencial, é importante buscar uma qualificação rápida e eficaz. Há 26 anos no mercado, a escola de línguas Wizard possui uma metodologia de ensino que possibilita um aprendizado contínuo e simplificado, além de um material didático altamente tecnológico e atualizado. A empresa, que ganho o selo Marcas Inesquecíveis 2018, como a marca de escola de línguas mais lembrada pelos teresinenses, destaca-se ainda por oferecer suporte para a conquista do TOEIC, o certificado internacional de inglês mais reconhecido mundialmente e essencial para o ingresso em universidades e corporações do exterior.

A empresária e sócia da Wizard em Teresina, Teresa Maria Ferreira, lembra que a escola foi fundada em dezembro de 1991, e surgiu como a realização de um sonho dela e de sua sócia, Lina Rosa Carvalho, na época professoras da Universidade Federal do Piauí. Ela conta que quando fundaram a empresa não tinham nenhuma experiência de empreendedorismo, e que era necessário buscar uma qualificação apropriada para gerir o negócio. A Wizard é endossada pela maior empresa de educação do mundo – a PEARSON e é detentora da marca Wizard no Brasil desde 2014.

"A Wizard sempre os ofereceu muitas oportunidade de qualificação, com cursos da própria Wizard e do Sebrae voltados para o empreendedorismo, e fomos nos qualificando e tentando entender como ser empreendedoras de sucesso. Fomos modificando comportamentos e a empresa, e como já tínhamos a qualidade pedagógica facilitou muito, e esse foi um dos nossos diferenciais, o que não consuma acontecer em outras escolas de idioma, que montam o negócio, mas não tem essa qualificação específica, como especializações, mestrado e uma experiência em universidade de mais de 20 anos", comenta.



Teresa Ferreira enfatiza que o ensino pedagógico é fundamental para o bom desemprenho de uma escola de línguas, assim como um quadro de professores qualificados e capacitados para ministrar os diferentes idiomas oferecidos pela escola. A empresária acrescenta que são realizadas diversas reuniões e treinamentos com os profissionais das quatro unidades. "Esse é o principal motivo do nosso sucesso e reconhecimento", pontua.

A empresária enfatiza que saber outras línguas, sobretudo para o desenvolvimento profissional. Ela lembra que o Piauí era bastante carente de professores qualificados, mas que essa realidade tem se modificado ao longo dos anos através da formação de novos profissionais. Atualmente, a Wizard Teresina possui mais de 70 professores que ministram aulas de diferentes línguas. "Muitos dos nosso professores moraram fora e voltaram para o estado, e como eles têm conhecimento da língua, acabam vindo trabalhar conosco. Nós os treinamos para serem bons professores e assim o nosso quadro de profissionais tem crescido", acrescenta.

Qualificação para ensinar crianças, jovens e adultos

A Wizard Teresina, escola de idiomas, conta com quatro unidades: duas no bairro de Fátima, uma no bairro Morada do Sol e outra no Teresina Shopping. Ela é uma das maiores escolas da rede e muito bem conceituada pelos franqueados e franqueador. A Wizard ensina cinco idiomas: Inglês, Francês, Espanhol, Alemão e Italiano, e possui cursos exclusivos para crianças, adolescentes, jovens e adultos (de 5 anos de idade à terceira idade). A unidade da Avenida Nossa Senhora de Fátima é a mais antiga e conta com dois prédios, sendo um deles voltado exclusivamente para as crianças.

A empresária Teresa Ferreira destaca que a metodologia de ensino para crianças, jovens e adultos é diferenciada, por isso a necessidade de profissionais que tenham qualificação para trabalhar com alunos de faixa etária diferentes. "O ensino da Wizard é de referência no mundo inteiro, mas o modo como a metodologia será apresentada dependerá muito da idade. Para as crianças, os livros são voltados para o interesse deles, já os adolescentes têm outros tipo de interesse, assim como os adultos", frisa.

Teresa Ferreira enfatiza que o maior conceito da marca Wizard é transformar o Brasil em uma nação bilíngue. "O nosso objetivo é disseminar o aprendizado dos idiomas no Brasil. A liderança da Wizard deve-se à qualidade do seu método de ensino, que inovou o conceito em seu segmento de atuação. É uma metodologia com resultados acima dos registrados nos métodos convencionais. A Wizard proporciona a seus alunos um ensino de excelência e é referência no ensino de idiomas no país. Os valores da empresa são, sobretudo, a qualidade e melhoria contínua dos seus produtos e serviços para satisfação dos seus clientes, além do compromisso com a verdade, o respeito, a transparência, honestidade, ética, incentivo ao desenvolvimento individual e responsabilidade social", acrescenta.

Como se tornar uma marca inesquecível

O Sistema O Dia de Comunicação, em parceria com o Instituto Amostragem, realizou mais uma edição do Marcas Inesquecíveis. A pesquisa enaltece as empresas que estão presentes no coração dos consumidores em Teresina e segue a metodologia Top of Mind, que identifica as marcas mais lembradas em determinados segmentos no mercado. A Wizard Teresina foi a empresa mais lembrada no segmento escola de línguas.

Para a empresária Teresa Ferreira, ter esse reconhecimento enfatiza o trabalho que está sendo realizado pela empresa, que atua há mais de duas décadas no mercado. "É importante e nos dá muita alegria saber que a nossa escola está no coração dos piauienses, mas também aumenta nossa responsabilidade como educadoras. A educação sempre é uma missão desafiadora e, por isso, esse resultado vem ratificar toda nossa dedicação e empenho durante esses 26 anos de trabalho. Pelo terceiro ano consecutivo, a Wizard foi eleita na pesquisa das Marcas Inesquecíveis a melhor escola de idiomas do Piauí. Agradecemos aos piauienses que reconhecem nosso trabalho e nos incentivam a ser cada vez melhores", comemora.

Segundo ela, a empresa tem se adaptado ao longo dos anos para se manter no mercado e na mente dos teresinenses, prezando pela educação e ensino de qualidade. Investir em capacitação e qualificação tem feito a marca se destacar entre as demais da cidade, assim como oferecer uma estrutura confortável e que proporcione aos alunos a melhor forma de aprendizagem, através de aulas dinâmicas, eficazes e com interatividade, aproximando cada aluno da cultura do País do idioma de estudo.

"Estamos sempre nos adaptando ao gosto dos nossos clientes, tanto na melhoria das nossas instalações físicas com espaços didáticos confortáveis e multicoloridos a fim de proporcionar o bem estar dos nossos alunos e, principalmente, na parte pedagógica. A Wizard não para no tempo e está sempre buscando se adaptar às mudanças que são inerentes ao nosso tempo. Por meio de recursos tecnológicos inovadores, a Wizard contribui para que o aprendizado dos alunos seja feito dentro e fora da sala de aula", ressalta.

Para se manter no mercado, a Wizard também busca estratégias de mercado para a marca, se conectando com os clientes e tentando satisfazê-los, com base em cada perfil e estilo de vida. Teresa Ferreira lembra que explorar esses pontos de contato com os clientes, através das mídias sociais e de canais de diálogo com a família,auxilia no bom desenvolvimento do aluno e nos objetivos da empresa, de oferece um ensino de qualidade. De acordo com a empresária, o segredo para manter a marca por muito tempo no mercado é a oferta de um serviço completo e diferenciado.

"O reconhecimento da nossa marca se dá, principalmente, pelo serviço que oferecemos ao nosso cliente, a nossa imbatível metodologia que proporciona aos nossos alunos um ensino simples e de fácil aprendizagem, pelo nosso objetivo de transformar o Brasil numa nação bilíngue, por ser gerenciada por duas professoras universitárias da área, pela preocupação constante com a qualidade das nossas aulas.

A Wizard encanta pelo seu método diferenciado, baseada em avançadas técnicas de neurolinguística, onde o aluno é estimulado a falar o idioma desde o primeiro dia de aula, possibilitando o desenvolvimento completo das habilidades de comunicação, em curto espaço de tempo, a prática da conversação, da leitura, da escrita e da compreensão auditiva por meio de um material didático altamente inovador", enfatiza.

Além disso, o aluno Wizard, ao término do seu curso, sai com um certificado internacional - TOEIC ( Test of English for Internacional Communication ). O TOEIC é um exame para comunicação internacional que mede a proficiência em Inglês de um estrangeiro em situações cotidianas e, principalmente , em situações voltadas ao mercado de trabalho. No Brasil, a Wizard foi a primeira escola a disponibilizar este teste aos seus alunos como parte do modelo pedagógico. Teresina é um centro aplicador referência no Brasil.