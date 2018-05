Demônios da Garoa encerra Marcas Inesquecíveis

São mais de sete décadas fazendo sucesso e marcando o cenário musical e a memória dos brasileiros. O grupo Demônios da Garoa, que estreou em 1942 como Grupo do Luar, tem seu estilo próprio, repertório exclusivo, vocais e arranjos estruturados. Estas características, assim como o jeito peculiar de usar o humor e falar do dia a dia em suas canções, fez o Guinness Book, em 1994, reconhecê-los como o ‘grupo mais antigo e em atividade do mundo’.

Os Demônios da Garoa têm grandes sucessos como ‘Trem Das Onze’, ‘Saudosa Maloca’, ‘Vem Cantar Comigo’, ‘Mulher Rendeira’, “Malvina’, “O Samba do Arnesto’ e tantas outras canções que prometem emocionar e encantar os convidados da edição 2018 do Marcas Inesquecíveis, evento que premiará as marcas mais lembradas no mercado, e é promovido pelo ODIA TV, Afiliada Rede TV no Piauí. A solenidade acontece hoje (18), a partir das 20h, no Theresina Hall.

O grupo, que é formado por Izael (timba), Sérgio Rosa (afoxé), Ricardinho (pandeiro), Canhotinho (cavaquinho) e Dedé Paraizo (violão 7 cordas), vai encerrar a noite de premiação.



Foto: Divulgação

Com suas vozes inconfundíveis e personalidades marcantes, os ‘Demônios’ agradam públicos de todas as gerações. Ao longo dos 75 anos de carreira, o grupo já lançou mais de 2.222 discos, sendo o mais recente em 2014, intitulado ‘Um Samba Diferente’, com canções inéditas e regravações de grandes sucessos do samba.

“A premiação do Marcas Inesquecíveis terá muitas atrações e encerra a noite com o show dessa banda que é muito querida, terá duração de aproximadamente uma hora e serão cantados os grandes sucessos do grupo. A abertura da noite e as atrações ficarão por conta do cantor Ferdinand Melo”, revela Alberto Moura, diretor de Marketing do Sistema ODIA de Comunicação.

Programação

Os últimos detalhes desta grande noite estão sendo finalizados, principalmente para a transmissão do evento, que será ao vivo e marcará o lançamento da ODIA TV. Os telespectadores poderão assistir à festa através do Canal 23.2 e acompanhar toda a premiação, apresentações, matérias, entrevistas e detalhes do Marcas Inesquecíveis.

“A festa de premiação será das marcas mais lembradas, mas também do lançamento da ODIA TV, Afiliada Rede TV. Serão várias atrações e muita coisa vai acontecer nessa noite, que envolve projeto de decoração feito pela arquiteta Karine Tito, com peças da Lems Casa e Festa e arranjos da Floricultura Li, além de vários pontos pensados com o cerimonial”, comenta o diretor de Marketing do Sistema ODIA.

A solenidade de premiação contará com a presença dos jornalistas Augusto Xavier e Cláudia Barthel, da Rede TV. Além disso, haverá um pocket show com o comediante, humorista, palestrante e especialista em marketing e vendas, Bruno Romano, que, durante sua palestra, dará dicas de empreendedorismo.

“Ao todo, serão premiadas as 40 marcas mais lembradas, além da Marca do Coração, onde é premiada a marca mais lembrada pelos piauienses, independente do segmento, e o sorteio de um carro para o Colaborador Inesquecível. Serão sorteadas três pessoas e cada uma receberá uma chave. Quem conseguir ligar, ficará com o veículo”, comenta.

Isabela Lopes - Jornal O Dia