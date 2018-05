Confira as empresas premiadas no Marcas Inesquecíveis 2018

Na grande noite do Marcas Inesquecíveis 2018, 37 empresas que atuam nos mais diversos segmentos no estado do Piauí receberam o prêmio que simboliza o reconhecimento pela excelência no trabalho desenvolvido no estado. Conheça as marcas mais lembradas pelos piauienses:

Administradora de condomínios: PREDIAL

"Esse prêmio representa o esforço e a dedicação que todos os nossos colaboradores fazem no dia-a-dia" (Hollanda Rocha, diretor da Predial)

Auto escola: JOCKEY

"Esse prêmio representa a conquista e o reconhecimento de tantos anos de trabalho. Não é a toa que a empresa está no mercado há mais de 20 anos. Esse prêmio é dedicado a todos os nosso funcionários, todos os nossos clientes, nossos parceiros. Eu agradeço por todo o reconhecimento que Teresina tem pela nossa auto escola Jockey" (Roseany Valéria, presidente da auto escola Jockey)





Bares & Pubs: BOTECO ORIGINAL

"Pra gente é uma honra muito grande receber esse prêmio, em um ramo tão concorrido. Teresina é uma cidade que não tem praia, então a diversão do teresinense é ir para bares, pubs, casas de show. Para gente é muito ser lembrado, e isso serve como combustível para a gente possa cada vez mais se reinventar e inovar para poder conquistar mais nossos clientes e novos clientes" (Bruno Sérvio, sócio do Boteco Original)

Buffet: COOKIE'S

"É muito importante porque é o reconhecimento de um trabalho de quase 30 anos. A nossa presença é sempre marcante, fazendo um trabalho com zelo na realização dos sonhos dos piauienses" (Ana Angélica, representante da Cookie's)

Casa de shows e eventos: THERESINA HALL

"A homenagem, na verdade, é para todas as pessoas que fazem o Theresina Hall, eles que são os homenageados. Por isso, parabenizo a todos" (Edgar Miranda, empresário do Theresina Hall)

Laboratório de Análises Clínicas: BIOANÁLISE

"O fato mais importante é o reconhecimento da população e dos clientes de um trabalho realizado. É um trabalho que visa qualidade e bom atendimento" (Sylvio Colonna Romano, presidente da Bioanálises)

Clínica de cardiologia: ITACOR

"Cada segmento é responsável por esse prêmio, porque cada um deles faz a sua parte, cada um deles demonstra o seu amor pela cardiologia e é por isso que o Piauí tem se destacado lá fora" (José Itamar Abreu Costa, diretor da Itacor)

Clínica de Estética: BIOESTÉTICA

"Reconhecimento é sempre importante e gratificante, porque coroa todo o resultado de um trabalho feito com muito amor, muito carinho e muita dedicação ao longo dos anos" (Priscila Maia Dias, representante da Bioestética)

Clínica de oftalmologia: HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILLAR

"O prêmio Marcas Inesquecíveis mede exatamente quanto o nosso público lembra da nossa marca, e a nossa missão é prestar um bom serviço" (Fábio Martins Soares, diretor clínico do Hospital de Olhos Francisco Villar)

Conselho de Classe: ORDEM DOS ADVOGADOS SECCIONAL PIAUÍ

"A gente recebe esse prêmio com uma felicidade enorme e como reconhecimento de um trabalho árduo que a Ordem tem feito em busca da defesa da advocacia e da sociedade" (Lucas Villa, vice-presidente da OAB)

Empresa de eventos de formatura: CELEBRAÇÃO EVENTOS

"É um reconhecimento do trabalho que a Celebração Eventos vem prestando nesses 16 anos ao nosso público. Um reconhecimento do nosso esforço, dedicação e respeito com o cliente" (Alana Quilvia, representante da Celebração Eventos)

Escola de Idiomas: WIZARD

"Esse prêmio é o reconhecimento de um trabalho honesto, com foco no aprendizado e comprometido com o que há de melhor em termos de idiomas" (Teresa Maria Ferreira, diretora da Wizard)

Faculdade: SANTO AGOSTINHO

"É o resultado do trabalho de toda uma equipe, de dedicação, da prestação de serviços e do cumprimento da nossa missão institucional que é formar profissionais para o desenvolvimento do nosso estado" (Yara Maria Lira Paiva e Silva, diretora-geral da Santo Agostinho)

Farmácia de Manipulação: EQUILÍBRIO

"É muita dedicação, muito trabalho, muito amor, muita paixão ao que nós fizemos todos esses anos. Estamos muito felizes por sermos inesquecíveis para os consumidores" (Soraya Aguiar, diretora-executiva da Farmácia Equilíbrio)

Farmácia e Drogaria: GLOBO

"Representa muito recebermos este prêmio. Somos uma marca jovem aqui, com apenas sete anos, e em tão pouco tempo sermos reconhecidos por nossos clientes com esse belo prêmio, é uma emoção muito grande" (Flávio José Silva, Farmácia Globo)

Floricultura: FLORICULTURA LI

"É um reconhecimento de tudo que trabalhamos e construímos até agora" (Alcênia Ribeiro, representante da Floricultura Li)

Frigorífico: FRIGOTIL

"Todas as edições do Marcas Inesquecíveis que aconteceram até agora o Frigotil se fez presente. É um motivo de muito orgulho sabermos que nossa marca está sempre sendo lembrada" (Deusimar Gomes da Silva, gerente comercial do Frigotil)





Hospital: HOSPITAL SÃO MARCOS

"É muito importante, principalmente em um momento em que o Brasil está passando por uma crise seríssima na saúde. É um hospital que tem 60 anos e continua sendo o top do estado" (Gustavo Antônio Barbosa de Almeida, presidente da Associação Piauiense de Combate ao Câncer)

Imobiliária: ROCHA & ROCHA

"É maravilhoso ser lembrado pelo povo piauiense" (Cassandra Rocha, diretora financeira da Rocha & Rocha)

Indústria Gráfica: HALLEY

"Representa muito para a gente, porque quando você é lembrado por um grupo de pessoas e de clientes que está sempre com você, isso nos gratifica muito" (Expedito Moreira Sobrinho, diretor administrativo da Halley)

Loja de brinquedos: DINOLÂNDIA

"É muito gratificante sermos reconhecidos pelo nosso trabalho. É muito bom ver a alegria no rostos das crianças" (Aurelinda Magalhães, diretora da Dinolândia)

Loja de departamentos: ARMAZÉM PARAÍBA

"O Armazém Paraíba vem há 60 anos atender de forma diferenciada e com a possibilidade de que nossos clientes estejam cada vez mais satisfeitos. E para nós é a certeza de que estamos no caminho certo" (Francisco Mariano Alves, representante do Armazém Paraíba)

Loja de informática: MARKO INFORMÁTICA

"Uma conquista oportuna em um mercado tão conturbado. Graças a Deus, com o nosso trabalho e nosso esforço fomos lembrados pelo público" (Maurício de Noronha, diretor financeiro da Marko Informática)

Material de construção: ENGECOPI

"O Marcas Inesquecíveis é a coroação de um trabalho que fazemos todo ano há quase 35 anos" (Amanda Morais, gerente de marketing da Engecopi)

Marca de bicicleta: HOUSTON

"É mais uma conquista que nós conquistamos nesses 20 anos. Estamos firmes e fortes para conquistarmos ainda mais" (Elias Nogueira e Silva, representante da Houston)

Marca de café: SANTA CLARA

"É o fruto de um grande trabalho que nós prestamos a sociedade. Esse é o momento máximo do grupo Santa Clara" (Kleber Fernando Santiago dos Santos, representante do Café Santa Clara)

Marca de cartão de crédito: CREDISHOP

"Mais uma vez é uma confirmação daquilo que nós estamos entregando aos nossos clientes" (Aécio Magalhães, diretor superintendente do Credishop)

Concessionária de veículos usados: JELTA VEÍCULOS

"É o fruto de muito respeito e credibilidade com os nossos colaboradores e principalmente com os nossos clientes" (Leilson Carvalho, Gestor da Jelta Veículos)

Marca de carro: FIAT

"É um reconhecimento pelo nosso trabalho. A Fiat acreditou no potencial do Brasil e isso reflete muito na qualidade dos nossos produtos e na satisfação do nosso cliente" (Iulmar Teixeira Lima, gerente de vendas da Fiat)

Marca de colchão: ONIX

"Eu acho que ter uma marca lembrada na sua terra já é um grande êxito, porque dizem que onde você tem mais dificuldade de ser reconhecido é na sua casa" (Félix Raposo, diretor administrativo da Onix)

Marca de massa de milho: SINHÁ

"É muita gratidão, é prazeroso saber que o consumidor valoriza a nossa marca. A gente trabalha muito para fazer do nosso produto o melhor" (Claudiney Lemes Moreira, representante comercial da Sinhá)

Ótica: ÓTICAS DINIZ

"É uma honra estar mais um ano recebendo esse prêmio, nós só temos a agradecer a todos os clientes que nos escolheram" (Alexsandra Diniz, representante das Óticas Diniz)

Panificadora: MODELO

"É maravilhoso sermos reconhecidos pelos nossos clientes, com um trabalho que fazemos com muito carinho e muita dedicação" (Roseli Veras, contadora da Modelo)

Pet Shop: ANIMAL'S

"É uma luta dura, são quase 30 anos no mercado, em um mercado tão competitivo. Estamos felizes com a premiação" (Raimundo Neto, representante da Animal's)

Plano de Sáude: UNIMED

"É o reconhecimento como o maior plano de saúde no Piauí. É um plano feito por médicos que tem como objetivo dar segurança para as pessoas" (Emmanuel Fontes, presidente da Unimed)

Shopping Center: TERESINA SHOPPING

"É uma forma de ver o resultado do nosso trabalho e da conquista do nosso cliente. Nós fazemos com esmero e nos sentimos muito orgulhosos por sermos reconhecidos pela nossa clientela como o melhor shopping de Teresina" (Fernando Oliveira, superintendente do Teresina Shopping)

Marca de Supermercado: COMERCIAL CARVALHO

"Todos os anos ganhamos esse prêmio, mas é sempre a mesma alegria, pois é sinal de que os clientes nunca nos esquecem" (Van Fernandes, representante do Comercial Carvalho)

Nathalia Amaral