Marcas Inesquecíveis

A O Dia TV acaba de entrar ao vivo no telão do Marcas 2018, marcando a abertura da transmissão no Estado. O empresário Valmir Miranda assume o palco e inicia o discurso de abertura da premiação. Ele traçou o histórico do Sistema O Dia de Comunicação, desde a criação do impresso, há 67 anos, passando pelo Portal O Dia, até o lançamento hoje da O Dia TV. "Estamos coroando uma trajetória de sucesso e trazendo para o Piauí inovação tecnológica e conteúdo de qualidade. Esta noite é especial por isto: a celebração de uma conquista e o início de uma nova jornada".