Começa a grande noite da premiação do Marcas Inesquecíveis; acompanhe

A noite mal começou e a movimentação já é intensa no Theresina Hall para o Marcas Inesquecíveis 2018. Este ano, o evento traz uma novidade: o lançamento oficial da O DIA TV, afiliada da Rede TV! no Piauí. Para o Sistema O Dia, trata-se da realização de um sonho e para o Estado, uma nova oportunidade de crescimento econômico.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

"Eu sempre tive esse desejo de trabalhar o jornalismo em todas as plataformas e agora isto está se concretizando. Estamos trabalhando com equipamentos de ponta, com o que há de melhor em material técnico e humano e esperamos que que esta noite seja a coroação de um processo que não foi fácil, mas que vai trazer bons resultados", disse o empresário Valmir Miranda, presidente do Sistema O Dia de Comunicação.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



Quem também está presente no evento é a vice-governadora Margarete Coelho, que ressaltou que esta noite é uma celebração à economia do Piauí e comentou a importância de um evento do porte do Marcas Inesquecíveis e o que a chegada da O Dia TV representa pata o Estado.

"É livre concorrência. Temos aqui vários segmentos de mercado confraternizando juntos e sendo reconhecidos pelos seus esforços, assim como temos também a entrada de um novo agente gerador de riquezas para o nosso Estado, que é a O Dia TV. Esperamos que a iniciativa traga bons frutos e que celebre aquilo que o Piauí tem de melhor" afirmou Margarete Coelho.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



Marcas Inesquecíveis

Este ano o Marcas Inesquecíveis premia empresas de 37 segmentos de mercado que atuam em todo o Piauí. A premiação será comandada pelos apresentadores Cláudia Bartel e Augusto Xavier, da Rede TV! São Paulo. Ao final da apresentação, a banda Demônios da Garoa assume o palco para animar os convidados.