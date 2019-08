“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Um sorriso no metrô

Milagros Lucía Romani – Buenos Aires/AR

“O que você quer ser quando crescer?” Mais de uma vez escutamos essa pergunta durante nossa infância, ao que costumávamos responder o que era esperado: o nome de alguma profissão. Não é muito comum um menino anunciar: “quero ser uma boa pessoa”, ou “quero ser cada dia um pouco melhor”, ainda que, por trás da profissão escolhida, exista, sim, a vontade de ajudar ao outro. Crianças querem exercer a medicina para curar, a docência para ensinar, ou ser bombeiros para salvar vidas.

Desde pequena, via em mim essa vontade de ajudar ao semelhante. À medida que crescia, fui descobrindo que sérias divergências ocorriam entre as pessoas; observei a propensão ao isolamento, ao separatismo, a mecanização da vida, a indiferença frente ao outro… Essas características, particularmente, muito me decepcionavam, e comecei a desejar que fosse outro tipo de comportamento que unisse os seres humanos.

Quando tomei contato com a ciência logosófica, me dei conta rapidamente de que meu insucesso era porque eu estava focada em mudar aos demais. Me esquecia de alguém muito importante, até diria primordial, para começar a encarar a transformação do mundo. Alguém que ia influenciar particularmente a minha vida, a minha felicidade: eu mesma. Comecei a me perguntar se eu também não possuía os defeitos que não me agradavam nos demais…

Compreendi que primeiro deveria esforçar-me por aumentar minhas qualidades morais. De que forma faria isso? O método logosófico me deu as ferramentas necessárias para identificar tanto minhas deficiências quanto minhas virtudes, ao mesmo tempo que me levou a experimentar o valor espiritual do relacionamento entre os seres humanos.

Sim, eu também era indiferente. Sim, eu ficava carrancuda quando alguém fazia o oposto do que eu esperava. Sim, eu tinha preguiça de iniciar um relacionamento, ou de cumprimentar um desconhecido. Sim, eu olhava para o celular quando alguém entrava no elevador.

Neste novo caminho que se abriu para a minha vida, devia realizar pequenas mudanças em minha vida, ir do pouco ao muito, sempre respeitando a minha realidade.

Ao caminhar pelas ruas, vemos centenas de rostos por dia, sobretudo nas grandes cidades. Não é possível ajudar a todos, porém descobri que o fato de manter-me num estado de alegria e boa disposição, o qual só provém do conhecimento, já que este ilumina a vida, é uma forma de transformar pelo menos o meu cotidiano.

Um dia, me encontrava no metrô e, observando ao meu redor, vi um homem vestido de terno, com uma pasta executiva. Podia-se perceber que algo o angustiava. Ele estava com a testa franzida e o olhar baixo. De repente, levantou os olhos e me fitou. Respondi-lhe instantaneamente com um largo sorriso, ao qual, para minha surpresa, ele me devolveu outro, de forma cordial e sincera.

A viagem continuou, porém este homem não era o mesmo. Observava a paisagem da janela e agora se via nele um semblante de tranquilidade.

Desci no meu destino com uma sensação diferente. Ficou clara para mim a imensa importância de trabalhar no meu interno para propiciar mudanças no externo, e que o bem próprio é também o bem dos demais. Há no ser humano uma necessidade inata de compartilhar a felicidade, ainda que seja com um desconhecido; de dizer com o olhar, ainda que por um breve instante, que ele não está só, que somos muitos os que trabalhamos para viver uma vida melhor, mais consciente, com valores de bem e união. Talvez seja isso o que transmiti este dia no metrô, e que aquele senhor me confirmou em seu sorriso.

