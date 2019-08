“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.



Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

--

Um mundo onde ninguém é pequeno

Ao pensar em transformações no mundo, logo vem à lembrança as multidões nas ruas. Mas, afinal, o que é necessário para que uma mudança ocorra? O que gera uma efetiva transformação?

É fácil constatar que qualquer pessoa quer um mundo melhor e tem vontade de ser um ator nas mudanças. Mas, então, o que nos limita e faz com que essa vontade não se traduza em resultados práticos? Por que nos sentimos pequenos diante de desafios tão grandes como os que o nosso país está enfrentando no campo da ética?

Percebi que, repetidas vezes, eu luto no campo de batalha errado e contra os inimigos errados… Afinal, as características de um povo são reproduções idênticas dos indivíduos que o compõem, e antes de ganhar as ruas, toda nova realidade surge primeiro na mente de algumas pessoas, como o comprovam as mudanças históricas. Portanto, para transformar o mundo em que vivemos, é necessário que cada ser humano mude – mudar o interno para ver esta mudança refletida no externo.

Então, nada mais lógico que iniciar por mim mesmo, buscando ser aquilo que eu espero que os outros sejam: honestos, éticos, responsáveis, tolerantes... Em busca de conhecimentos para alcançar este acalentado ideal, descobri um mundo até então inexistente para mim, composto por sentimentos, pensamentos, deficiências e tantas outras coisas.

Eis um ensaio: estou no meu ambiente de trabalho e toda a equipe está pressionada por um problema. Sinto-me estranho, acelerado, mas durante um tempo não percebo isso; vou apenas seguindo o fluxo do ambiente. Colocando a consciência em ação, identifico alguns pensamentos, entre eles a irritabilidade. Substituindo este estado interno pela temperança e serenidade, manejei com acerto um pensamento da minha mente. Ao transformar meu mundo interno, minha atuação automaticamente se transforma. Este mundo eu posso mudar e não sou tão pequeno assim!

Aprendendo a manusear minha vida interna com consciência, a prerrogativa de evoluir me parece diferente. Fazer algo conscientemente implica fazer sabendo por que o faço, como será útil para minha evolução, como poderá me beneficiar e também aos demais. Ao conhecer os desafios que precisam ser vencidos na minha realidade interna e trilhar o caminho para isso, consigo compartilhar o que aprendi para que as pessoas que tenham as mesmas dificuldades possam deixar de ser aquilo que eram e passem a ser algo melhor. Assim posso ser um cidadão ativo.

Este é o meu mundo. Se cada um transformar o seu, a humanidade certamente estará melhor.

--

