Sou dona de mim mesma?

“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Ivanna Levy – Montevideo/Uruguai

Muitas vezes, ao escutar notícias sobre o que está se passando no mundo, eu sentia tristeza e também impotência, ao ver que não havia nada que eu pudesse fazer para encontrar uma solução. Perguntava-me: Por que há guerras? Por que algumas pessoas vivem certas experiências difíceis? Qual sentido tem a vida? Para que tanto esforço se, em algum momento, tudo termina?

Estudando Logosofia, consegui ver algo que não era capaz de ver antes. A violência que eu observava no mundo, em outros países, em meu país, em minha cidade, muitas vezes, era a mesma que eu usava em minha própria família. Embora fossem de menor escala, eram os mesmos pensamentos. Em um jantar de família, em que reinava a harmonia, eu fazia comentários agressivos, incomodava minha irmã ou criticava algo que meus pais faziam. Essas atitudes geravam discussões, infiltrando naquele ambiente a violência. Para mim, os culpados dessa situação eram sempre os demais, que eram intolerantes, não entendiam minhas brincadeiras e opiniões. Minhas observações sempre apontavam para os que estavam à minha volta. Nessa situação eu me encontrava quando tomei contato com o seguinte ensinamento:

“O homem, para chegar a ser verdadeiramente dono de si mesmo, deve ter pleno domínio sobre seus pensamentos; então, também o terá sobre sua vontade.”

Aí encontrei uma explicação para o que ocorria comigo. Não podia controlar meus pensamentos porque não sabia nada sobre eles! Não sabia o que eram exatamente, nem seus tipos. Fui decididamente em busca dos conhecimentos que me faltavam para poder controlar minha mente e ser dona de minha própria vida.

O só fato de saber sobre o mundo dos pensamentos permitiu mudar minha colocação nos ambientes que frequento. Deixei de esperar que os demais mudem, já que isso não depende de mim, e passei a procurar melhorar minhas atitudes e comportamentos. Assim, observei que, ao ser mais paciente, menos impulsiva, mais tolerante, eu promovia momentos felizes nos ambientes que frequentava. É certo que ainda não tenho controle total de meus pensamentos, já que tudo leva tempo e requer um processo, porém tenho conseguido maior domínio de minha própria vida.

Ao ver esses resultados em mim, fiz as seguintes reflexões. Se todos tivéssemos controle de nossos pensamentos e, consequentemente, de nosso comportamento, grande parte dos conflitos hoje existentes não seria deflagrada. Se todos, começando por conhecer a si mesmo, aprendendo a pensar e dominando os próprios pensamentos, fizéssemos um esforço de nos superarmos a cada dia e buscássemos dar o melhor de nós, estendendo o que aprendemos a outras pessoas que nos rodeiam, a humanidade seria mais feliz.

