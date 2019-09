--



“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Princípios são princípios

Você acredita em um mundo melhor? É possível mudá-lo sozinho? O que eu posso fazer para isso? Por onde começar? Por que parece ser uma tarefa tão difícil?

Essas perguntas lhe parecem familiares? Eu sempre tive muita vontade de fazer algo efetivo para a humanidade, mas nunca soube como. Além disso, pensava que, ainda que realizasse alguma coisa, só a minha parte não faria diferença alguma.

Recentemente, me dei conta de que tenho um mundo interno cheio de recursos: sou constituída de uma mente e, por isso, sou capaz de pensar, refletir, observar, raciocinar; de sentimentos, como gratidão, amor, afeto; de virtudes, como paciência, simpatia, bondade, disciplina, sinceridade. E com todos esses recursos, posso ser uma pessoa melhor.

Certa vez, numa empresa para a qual eu presto serviços, o gerente de vendas elaborou uma campanha para a equipe, desafiando-nos a superar as metas de vendas propostas pela companhia, em troca de cupons para participar do sorteio de prêmios atraentes, como TVs, notebooks e bicicletas.

Esforcei-me ao máximo para superar a meta, mas não consegui atingir os resultados que a campanha exigia. Um colega de trabalho que havia superado sua meta me perguntou: “Você quer uma parte das minhas vendas para passar no seu nome e, assim, ganhar os cupons e participar do sorteio dos prêmios?”

Depois de refletir sobre aquela proposta, perguntei a ele: “Mas você acha correto?”. “Correto não é – respondeu –, mas todo mundo faz...” Pela sua expressão, me pareceu que ele ainda não tinha se dado conta de que aquela inocente e bem intencionada oferta se apoiava em algo muito negativo. Agradeci sua intenção de me ajudar. Contudo, lhe disse que não estava de acordo com os meus princípios. Se eu não havia atingido a meta, não merecia participar do sorteio dos prêmios.

Diariamente, escutamos falar sobre a corrupção no meio político, mas nos esquecemos de que a corrupção começa com essas pequenas atitudes do dia a dia, como burlar as regras de uma campanha, furar a fila do banco, estacionar na vaga para deficiente físico, passar no sinal vermelho, pagar um “café” para ser aprovado no exame da autoescola, colar nas provas etc.

Num tom de voz animado, meu colega comentou: “Hoje em dia é muito difícil encontrar pessoas como você!”.

Em seguida voltamos a trabalhar e eu me senti feliz por ter conseguido seguir os meus princípios.

--

Para saber mais...

Para saber mais sobre a ciência logosófica, visite e assine nossos principais canais: YouTube (www.youtube.com/logosofia ), Facebook (www.facebook.com/logosofia ) e Instagram (@logosofiabr ), além do site oficial da Logosofia – www.logosofia.org.br .

Em Teresina (PI), a Fundação Logosófica – em prol da superação humana – está presente no seguinte endereço: Rua José Paulino, 845 - 1º andar / Sala 110 – Fátima. Mais informações pelo telefone: (86) 994529269.