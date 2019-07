“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

O presente perfeito

Refletia, a caminho do trabalho, sobre um presente que precisava comprar para um familiar próximo e querido. Tratava-se de uma criança. Eu gostaria de presenteá-la com alguma coisa que contribuísse para seu crescimento livre e consciente.

Comecei a recordar a forma como cresci, com uma imensa curiosidade e sede de conhecimento de toda natureza, que me permitiram buscar sempre mais.

Também me lembrei de alguns presentes que ganhei na infância, mas principalmente os conceitos, valores e princípios que recebi. Muitos deles guardo comigo até hoje, inalterados; outros já evoluíram com o auxílio dos conhecimentos adquiridos; e outros, ainda, foram abandonados e substituídos por conceitos mais realistas.

Recordei com imensa gratidão de meus pais, avós e outros familiares que estiveram presentes durante essa fase da minha vida e comecei a me perguntar que conceitos, valores e princípios eu estava demonstrando àquele menino, que tinha a prima como referência em várias situações.

Acabei montando na minha imaginação o presente “perfeito”:

Primeiro, levar a ele a gratidão pela perfeição do universo.

Depois, compartilhar a alegria por poder perceber a grandeza dessa criação, da qual somos parte muito importante, por termos uma partícula divina em nós, que se chama consciência.

Ainda, mostrar-lhe que a verdadeira liberdade, que é a liberdade de pensar, está ao seu alcance, bastando que aprenda a utilizar as faculdades mentais e sensíveis com que foi dotado, não se deixando escravizar por pensamentos de massa, crenças e dogmas.

Apresentar-lhe a realidade dos pensamentos! Quão importante seria fazê-lo perceber que os pensamentos têm vida própria, ensiná-lo a reconhecê-los, combatê-los, se forem maus, e mantê-los por perto, caso sejam bons e úteis!

Demonstrar-lhe que, sim, é possível ser responsável por seus atos, não temer fazer o que é certo e não ter vergonha de admitir que errou. E mais: que é possível aprender com esses erros, retirando deles o que faltou para o acerto.

Explicar-lhe o funcionamento das leis universais, que jamais podem ser burladas, e a importância de colocar-se sob seu amparo.

Mas o mais importante seria esclarecer que, para que esse presente seja realmente proveitoso, é necessário que ele aplique e comprove em sua própria vida todos esses aspectos.

Após montar esse presente, percebi que ele não deve ser dado uma única vez. Ele pode ser entregue de todas as formas possíveis e para todos aqueles que buscam algo a mais, que querem compreender e melhorar a sua vida.

Quão grata eu sou por ter recebido, em algum momento, um presente semelhante a esse. Quanto mais usufruo esse tesouro, mais aumento o seu valor, e mais posso contribuir com outras pessoas que, como eu, um dia almejaram crescer, evoluir e conquistar novos conhecimentos.

