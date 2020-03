Nossa Vida e as Leis universais

Ao dar a conhecer os fatores que intervêm no que ocorre diariamente dentro do mundo interno de cada indivíduo, a Logosofia põe ao alcance do homem a chave do conhecimento causal referente à sua vida, evolução e destino. Não podem permanecer alheias a tal prerrogativa as leis universais, por serem as que sustentam os pilares da Criação e animam a vida de tudo quanto existe. É dever do homem não infringi-las e auspiciar, em todo o momento, o selo de seus desígnios, cumprindo com seus mandados, o que lhe outorga a segurança absoluta de seu amparo.



As leis sobre as quais a ciência oficial fundamenta suas investigações e descobrimentos surgiram da necessidade de ordenar o que concerne ao comportamento da atividade material ou física do organismo biológico humano e dos processos de toda espécie compreendidos na natureza, sujeitos a comprovação. Nada nos dizem com respeito às prerrogativas conscientes do homem, nem à evolução de suas possibilidades de alcançar as altas esferas do espírito.

As leis universais, sobre cujas funções a Logosofia informa, se identificam com as normas de uma ética elevada, acorde com sua natureza, cuja orientação coincide com a via de conhecimentos que, na ordem superior, o logósofo cultiva. Tais leis estabelecem uma nova relação de causas e efeitos, que permite compreender sem dificuldades o amplo panorama da existência humana, ao mesmo tempo que orientam e prescrevem normas de conduta para percorrer as sucessivas etapas do aperfeiçoamento.

Convenhamos que as leis da Criação ainda são muito pouco conhecidas pela humanidade, já que, sendo elas advogados e juízes ao mesmo tempo, a maioria ignora como elas atuam e como ditam suas sentenças quando julgam. Ignorando isso, mal pode

o homem conhecer os fatos de sua vida interna, capazes de ultrapassar, toda vez que uma lei se pronuncia em harmonia com as demais leis, suas mais fantásticas lucubrações.

Ao ilustrar o homem sobre o mecanismo das leis universais, a Logosofia lhe permite ajustar sua vida à realidade que elas determinam e livrar-se do vazio e da opressão moral causados por seu desconhecimento. Começa a dominar, assim, o campo mais

imediato em que essas leis atuam, que é precisamente o que cada ser ocupa, a própria vida, a vida do ser humano, e, por efeito do saber que acumula, aprende também que no Universo tudo se realiza mediante processos.

Ao plasmar a imagem da criatura humana, Deus determinou para ela o cumprimento de todos os ciclos de evolução preceituados pelas leis supremas.

É lógico então que o homem, ao conhecer as leis e superar tudo o que nele é superável, vá compreendendo qual deve ser seu destino e qual sua conduta. Os processos cósmicos, regidos pelas leis imutáveis que regulam a vida de todo o Universo, dão a

pauta dos demais processos que nele se cumprem, inclusive os humanos, sendo fácil de compreender que respondam com suas sanções a qualquer alteração ou falta.

O homem estabelece contatos com as leis universais por meio da consciência; sendo assim, é forçoso ressaltar a importância de acrescentar esse valioso fator de enlace, dando força ao propósito de não infringi-las, o que favorece sumamente o processo de evolução consciente. Já não se cometerão faltas, não se contrairão dívidas; tampouco se atrairão sanções.

Na natureza tudo está regido por uma norma universal; uma norma que corrige os infratores. Na ordem civil as pessoas são multadas ou detidas, para que adquiram consciência disso e não voltem a incorrer em falta; na ordem transcendente é exatamente igual, só que, ao invés de privá-las da liberdade ou de multá-las, as leis as corrigem, fazendo com que compreendam, por diversos meios, que não devem desacatá-las.

As leis humanas foram inspiradas nas leis universais e tendem a assemelhar-se a elas, embora distem muito da perfeição, já que as universais, além de serem absolutamente justas, se cumprem com o rigor da exatidão e da pontualidade; as leis humanas contêm grosseiras falhas, a maioria delas originadas em debilidades dos próprios homens.

Devemos acostumar-nos a pensar que as leis são eminentemente justas ao se pronunciarem sobre nossos atos. Se nos tornamos credores de um juízo adverso, nunca pensemos que na dor existe o castigo, senão a oportunidade de saldar uma dívida, de

nos liberarmos de algo negativo que ainda perdura. Isso implica considerar a ação das leis de um ponto de vista humanitário, o que permite compreender melhor seu mecanismo e a generosidade com que atuam.

Deus, único ser na Criação que não tem par, desce até o homem em virtude de Suas Leis e de Seu Pensamento, expressado em cada uma das coisas criadas. Com a prerrogativa de chegar a ser em espírito semelhante a Ele, concedeu-lhe a de conhecer suas leis para reger por elas sua vida como ser humano e imortalizar sua existência como ser espiritual.

Do Livro: O Espirito.

Para saber mais...

Para saber mais sobre a ciência logosófica, visite e assine nossos principais canais: YouTube (www.youtube.com/logosofia), Facebook (www.facebook.com/logosofia) e Instagram (@logosofiabr), além do site oficial da Logosofia – www.logosofia.org.br.

Em Teresina (PI), a Fundação Logosófica – em prol da superação humana – está presente no seguinte endereço: Rua Honório Parentes, 351 – Jóquei – CEP 64048-360. Mais informações pelo telefone: (86) 994529269.