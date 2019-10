“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Mais que uma letra de música

Quando eu tinha doze anos, havia uma banda conhecida e escutada por todas as garotas da minha idade. Entre suas músicas mais famosas, havia uma cujo título era “Mudar o mundo” e a letra dizia: “mudar o mundo começa por você”. Quantas vezes já escutamos esta frase? A ideia de que a mudança da humanidade começa pela mudança de cada um sempre me pareceu natural, conhecida e bem aceita. Entretanto, não é isso que as pessoas fazem. Queremos um mundo melhor, sabemos que isso começa por nós mesmos, porém, o que fazemos para concretizar essas mudanças?

Quando comecei a aprofundar nos estudos logosóficos, descobri que a vida tinha um conteúdo e uma finalidade muito maiores do que eu lhes atribuía. Isso me fez querer aprender e extrair de cada experiência algo de útil para minha evolução. Este simples propósito me permite viver de forma enriquecedora as mais diversas circunstâncias, desde as rotineiras até os grandes acontecimentos da vida.

Um recurso primordial que passei a utilizar foi a observação. Mas não me refiro ao que normalmente se entende por observar. Estou falando da observação consciente, que envolve estar atenta, além de às pessoas e aos acontecimentos, a todos os movimentos mentais que se produzem em cada situação. Também é preciso ter cuidado para que as experiências não passem em branco; todas elas podem encerrar um grande valor se, além de observarmos, analisarmos e refletirmos sobre o vivido, extraímos uma conclusão útil para o futuro.

Mas como isso pode me ajudar a mudar o mundo? Desde que comecei a exercitar a observação, descobri que tudo o que vivo pode se transformar em uma oportunidade de fazer o bem. Primeiro, a mim mesma, descobrindo recursos valiosos e identificando o que preciso modificar no meu modo de ser. Depois, fazer o bem aos demais, tornando minha presença mais grata ao eliminar as asperezas do meu caráter.

Observei, por exemplo, que existia dentro de mim muita intolerância, e essa intolerância se expressava principalmente quando uma pessoa cometia um erro reiteradamente. Com essa postura, não a ajudava a superar sua dificuldade e ainda prejudicava a nossa amizade. Estava, então, fazendo um mal com a minha intolerância! Como poderia colaborar para um mundo melhor sem ser compreensiva com o outro? Percebi que a mudança começa ali, no momento em que enxergo a mim mesma.

Querer que o mundo seja melhor é uma bonita condição do coração humano; mas não deve permanecer adormecida, esperando que o mundo mude enquanto cada um continua fazendo as mesmas coisas. Esse ideal deve se transformar num verdadeiro propósito e encaminhar os atos da vida, gerando mudanças reais que trazem consigo um novo estado de consciência e felicidade.

