Ensaios sobre liberdade – Colhendo frutos

Colhendo frutos

Quais são comumente os maiores objetivos de vida de grande parte dos seres humanos? Ter vontade de viver, conquistar a felicidade e a paz interior. Mas como alcançá-los? Retratarei neste artigo como tenho lutado por viver esta realidade.

Paz interior. Busco conquistá-la diariamente e de forma progressiva, esforçando-me por estar consciente dos pensamentos presentes a cada momento em minha mente. Ficando atento às sensações que eles produzem — ansiedade, tristeza, felicidade, paz, vontade de viver, de fazer o bem a mim mesmo ou a um terceiro —, tento não deixar permanecer nela os pensamentos que atuam contra minha paz, e também criar e fazer permanecer, por meio da recordação, pensamentos que são a favor dessa paz tão almejada.

É necessário deixar claro que a palavra “pensamento”, aqui utilizada, significa “entidade psicológica que se gera na mente humana, na qual se desenvolve e ainda alcança vida própria” (conforme a concepção logosófica. Ver livros Logosofia Ciência e Método ou Mecanismo da Vida Consciente.). Caso pareça absurdo tal significado, feche os olhos por alguns minutos e tente não pensar em nada. Difícil, não? Realizando tal exercício, observamos e comprovamos a existência dos pensamentos e de que nem todos dependem de nossa vontade. São, portanto, autônomos ou, em outras palavras, possuem vida própria. Treinando ficar um dia inteiro atento aos pensamentos que perambulam por nossa mente, veremos facilmente que quase a totalidade deles independe de nosso livre-arbítrio, ou seja, são criados pelos mais diversos estímulos,

independentemente de nossa vontade. Por exemplo: se eu, neste exato momento, falo para você, leitor, não imaginar em hipótese alguma um céu azul com a presença do Sol brilhando, muitos que lerem este texto não conseguirão ficar sem imaginar tal cena. O mesmo ocorre com muitos que não conseguem livrar-se de um pensamento de irritabilidade, por exemplo, quando esperam mais de cinco minutos em uma ligação para o banco, ou quando presos no trânsito. Sim, não dominamos plenamente nossas mentes, podendo acabar materializando-se tais pensamentos e, como consequência, não dominamos todos os nossos atos, os quais determinam, em boa parte, a vida que vivemos. Logicamente, percebe-se que, com o conhecimento e domínio dos pensamentos, temos a possibilidade de utilizar todo o potencial que temos de criar a vida que queremos.

Mais vontade de viver e mais momentos de felicidade. Eu era infeliz com minha vida alguns anos atrás. Não a achava interessante e não tinha muita vontade de vivê-la. Naquela época achava que a vida, se não fosse pelo cultivo de uma família e de amizades, seria voltada apenas para fins materiais. Verificava a ineficácia da busca quase exclusiva de bens e satisfações materiais, com o intuito de ser feliz, de ter vontade de viver a vida. Após estudar sobre o assunto, comecei a compreender que a razão da existência da humanidade na Terra é a de evoluir e a de auxiliar também os outros seres em sua evolução. Com este novo conceito de vida, comecei a ter vontade de viver!

Esta nova vida possui como componentes o autoaperfeiçoamento integral e a busca e conquista de respostas que satisfaçam minha razão e minha sensibilidade sobre cada coisa que faz parte da existência. Hoje sinto satisfação por estar vivo, uma vontade grande de viver, e tenho mais momentos de paz — resultados que se devem a essa mudança de metas na vida e a todos os benefícios que o processo de evolução consciente traz consigo.

