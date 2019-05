Em construção...

“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Desde criança, sempre fui bem na escola e nunca tive que fazer grandes esforços para passar de ano. Ficava a maior parte do dia vendo televisão ou em outras distrações. Às vezes, até me reprovava pela forma como usava meu tempo, mas isso não era suficiente para me fazer mudar.

Certo dia, fui convidado para uma palestra de Logosofia, em que me foi apresentado que cada um tem o poder de transformar a si mesmo e também um método que torna isso possível. Comecei a estudar minha própria vida.

Foi aí que descobri em mim a falta de vontade. Na maioria das vezes em que tinha uma ideia que me exigiria esforço, preferia nem começá-la, mesmo quando parecia muito boa. Também observei que muitas vezes iniciava um projeto com grande entusiasmo e alegria, mas, depois de um tempo, minha vontade decaía e eu o abandonava. E assim, me dei conta de que estava passando a vida de atividade em atividade, sem chegar à culminação de grande parte delas.

Também percebi que eu somente fazia o que era fácil para mim ou o que era uma obrigação, como, por exemplo, estudar as matérias da escola. Alguns amigos e familiares questionavam essa minha forma de ser e eu apenas respondia: “não tem jeito, eu sou assim”.

Um dos tantos conhecimentos que a Logosofia oferece é que cada um tem um mundo interno, um mundo mental, e que nele se encontram as causas de tudo que ocorre em nossa vida. Portanto, descobri que, dominando meu próprio mundo interno, podia mudar em mim tudo que considerava negativo. Isso era completamente novo para mim: de repente, a desculpa “eu sou assim” não valia mais, porque, da mesma forma como em mim estavam as falhas, também estava o poder de mudá-las.

Decidido a trabalhar em meu mundo interno, comecei a ver que nele há habitantes, como no mundo físico ou externo. Assim foi meu encontro com os pensamentos, entes que modificam minha conduta sem que eu esteja inteirado disso, pois têm o poder de trabalhar à margem da vontade e sem solicitar permissão alguma. Notei que muitos desses pensamentos eram os causadores de minha falta de vontade. Longe de desanimar-me, encontrei muitos estímulos para lutar contra eles e pôr em seu lugar pensamentos úteis, que me ajudaram a manter firme minha vontade em vez de afrouxá-la e neutralizá-la.

Obtive muitas conquistas que considero de grande valor para minha vida. E se bem tenha havido muitas realizações, também há muito por fazer, pois não poderia dizer que venci a falta de vontade, pelo menos por enquanto. Porém todo avanço, por pequeno que pareça, entranha um valor incalculável, pois cada passo que dou contra a falta de vontade, estou mais perto de ser dono de minha vida. As mudanças que fiz não repercutem unicamente em mim, mas também nas pessoas mais próximas, que sabem do meu propósito de ser cada dia um pouco melhor do que fui ontem.

Sempre quis saber como forjar um mundo melhor, e hoje sei: devo começar por ser, eu mesmo, uma pessoa melhor. A Logosofia me brinda as ferramentas que me permitem mudar meu próprio mundo interno de maneira consciente, e o objetivo deste ensaio é poder acercar essas ferramentas àqueles que também desejam um mundo melhor e ainda não sabem como fazê-lo.

Hoje já não penso na vida como algo estático, como algo que é assim e não vai mudar. Pelo contrário: luto e me esforço para renová-la constantemente, para preenchê-la com minhas melhores realizações. Embora sejam lutas, nelas não encontro amargura, senão uma enorme felicidade, pois está presente o firme anseio de converter-me num ser humano melhor.

