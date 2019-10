--



“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Em busca de outros mundos

Em fevereiro de 2015, foi anunciada uma jornada épica: o projeto Mars One, que em 2023 levará um grupo de mais de vinte terráqueos para colonizar nada menos que o planeta Marte. A viagem será só de ida e os candidatos vêm sendo escolhidos das mais diversas formas – o que inclui até um reality show. Segundo o idealizador do projeto, a colonização é uma missão da própria humanidade.

Muitos afirmam que nosso mundo não tem mais conserto: destruímos a natureza, desrespeitamos os demais seres vivos e criamos um ciclo de violência que parece não ter fim. Para resolver, só mesmo achando outro planeta para viver…

Certo dia, me deparei com um conflito entre funcionários, no qual cada um realmente queria que o outro fosse embora para sempre e lhe pagaria contente uma passagem só de ida com destino a Marte, para nunca mais vê-lo.

Nenhum dos dois brigões queria admitir que aquele conflito tinha ido longe demais, pois estavam dominados por pensamentos que impediam o bom relacionamento entre eles. Cada qual colocava a culpa no que o outro havia dito ou feito, enquanto eu percebia à minha frente a batalha entre dois mundos: o interno e o externo.

Externamente, não havia nada, de fato, que levasse ao problema que os funcionários estavam vivendo; mas, internamente, em ambas as mentes, havia acontecido um acidente nuclear e tudo estava contaminado por um agente tóxico: a raiva que nutriam um pelo outro.

Portanto, mesmo que despachar o colega para Marte fosse possível, os funcionários continuariam vivendo aquele tipo de problema, pois não teriam mudado o mais importante: o que tinham dentro.

Há, sim, um novo mundo muito grande a ser explorado, mas a verdade é que ele se encontra dentro de cada um – é interno. E da mesma forma como ir a Marte, colonizá-lo também é uma missão da humanidade.

Ao contrário dos outros planetas, esse mundo já possui as melhores condições para que o ser humano não só sobreviva, mas vá além de seu cotidiano, resolvendo todos os desafios que este lhe apresenta e ainda outros, muito maiores e importantes, numa viagem tão ou até mais significativa quanto ir a Marte.

--

Para saber mais...

Para saber mais sobre a ciência logosófica, visite e assine nossos principais canais: YouTube (www.youtube.com/logosofia), Facebook (www.facebook.com/logosofia) e Instagram (@logosofiabr), além do site oficial da Logosofia – www.logosofia.org.br.

Em Teresina (PI), a Fundação Logosófica – em prol da superação humana – está presente no seguinte endereço: Rua José Paulino, 845 - 1º andar / Sala 110 – Fátima. Mais informações pelo telefone: (86) 994529269.