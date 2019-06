“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens pesquisadores de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

Acordos de Paz

Sempre me chamaram a atenção os acordos de paz feitos por grandes líderes mundiais. Por ter interesse no tema – a paz mundial –, ficava atenta ao que podia fazer para contribuir com este grande objetivo. Intrigava-me o fato de que esses acordos durassem tão pouco e que regessem aspectos que, a meu ver, estavam mais conectados com a guerra do que com a paz.

Estudando sobre o afeto, notei que eu também vivia “em pé de guerra” com uma pessoa muito especial e importante para mim. Quão incoerente eu estava sendo com meu próprio sentimento, dizendo que a amava, mas sendo frequentemente intolerante com ela! Fui em busca do que eu poderia fazer de diferente: ser mais tolerante, mais afetuosa, respeitar o seu jeito de ser e, principalmente, lembrar com frequência o quanto ela é querida para mim, dando, assim, cada vez mais espaço para que a sensibilidade participasse da minha vida.

Comecei a ver que algo mudava dentro de mim. Ao ter pensamentos e atitudes diferentes, passei a ter uma convivência muito mais feliz e grata com aquela pessoa! E como essa mudança a inspirava a agir de forma mais carinhosa! Comprovei que depende de mim mudar o mundo que me cerca, e que as mudanças que começam no meu mundo interno têm o poder de ser duradouras.

Certa vez resolvi juntar minha família para o réveillon. Provavelmente demoraríamos a passar outro momento desse juntos, pois, no ano seguinte, cada um de nós estaria em cidades e até em países diferentes. Como em todas as famílias, temos nossas diferenças, mas eu estabeleci um mandato para mim: aquele seria um encontro alegre, que deixaria boas lembranças para todos nós. Para isso, tive que realizar várias conciliações!!! Conciliar desejos diferentes, exigências distintas. Mas tive o cuidado de manter na mente e no coração este propósito, o que me permitiu viver aquele dia com muito mais paz dentro de mim. Apesar das intempéries, mantive vivo em minha recordação meu objetivo de ser coerente com o que sentia e as responsabilidades que me cabiam para que, no final, todos aproveitássemos ao máximo aquele momento.

Mesmo parecendo tão óbvio, eu não tinha uma consciência clara de que também fazem parte da humanidade aqueles que estão pertinho de mim, e que, estabelecendo esses pequenos acordos de paz – comigo e com eles –, podemos caminhar com mais firmeza para uma efetiva paz mundial.

