Tem-se dito que a juventude se caracteriza pela rebeldia e pelo desejo de mudanças. É atribuída a ela também grande parte das transformações experimentadas nas sociedades, do passado e do presente.

Se voltarmos os olhos para essa etapa da vida humana, veremos que o jovem vive a transição entre os primeiros anos de sua existência e o futuro que se abre diante de si. Transição marcada pelo contraste entre o mundo infantil, onde ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre suas decisões, e a realidade, tão diferente daquilo que idealizou para seu futuro.

Várias questões se apresentam frente à proposta de transformar o mundo. É preciso saber primeiramente que mundo é esse em que se vive e saber também como atuar nele. Continuando o exercício, deve-se pensar no mundo em que se gostaria de viver e se está preparado para viver nele.

“A transformação do mundo a partir de si mesmo” (ISBN: 978-85-60232-02-4) foi o tema que os jovens estudantes de Logosofia se propuseram investigar à luz desta nova concepção humanística. Esse estudo os fez voltar sobre a realidade do mundo mental, cuja influência mais evidente se expressa na cultura e costumes de um povo. Também os fez refletir sobre seu mundo interno, que se manifesta em seu temperamento, caráter, tendências e predileções. A investigação os levou a revisar os conceitos e valores que devem ser incorporados à vida, para que cada um seja ator consciente dessa transformação.

Se o estudo levou os jovens a perceberem o quanto podiam realizar em si mesmos, despertou também o sentimento altruísta de querer fazer com que outros pudessem viver e experimentar a mesma felicidade. Perceberam, ao final, que a transformação do mundo está vinculada à própria superação da espécie humana no que diz respeito às suas possibilidades intelectuais, morais e espirituais.

Os ensaios publicados nas páginas deste livro apresentam reflexões e experiências dos jovens em torno deste tema. Os resultados alcançados até o momento indicam que ainda há muito por fazer. Que isso se constitua num grande estímulo para que todos se unam em um grande ideal: a superação.

A partir de hoje, iremos publicar toda semana um novo artigo que foi feito relacionado ao tema “A transformação do mundo a partir de si mesmo”, mostrando questões importantes para a própria vida e novos conceitos da ciência Logosófica que poderão ser de grande valor para a vida humana!

“É de se esperar que todos os seres que integram as gerações do presente se disponham a colaborar no grande trabalho de reafirmação dos valores humanos e na construção de um mundo melhor, onde a paz deixe de ser um mito para converter-se na realidade mais formosa a que todo ser possa aspirar.” (Da Sabedoria Logosófica)

