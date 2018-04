Muito se tem falado sobre os riscos do relacionamento abusivo. Textos, listas e testes indicam quando uma pessoa é vítima dessa situação. Sempre lemos sobre o assunto tentando identificar se somos uma delas.

Então observamos com cuidado os relacionamentos alheios e também o nosso. Sempre atentas, remoemos ações ou palavras que possam sinalizar qualquer atitude suspeita das outras pessoas. Mas, na via contrária? Será que estamos cuidando para não nos tornarmos as algozes?

Aqui, vou fazer um recorte para os relacionamentos homoafetivos entre mulheres. É preciso desfazer o mito de que nós, lésbicas, não agimos de forma abusiva com as nossas companheiras. Ciúmes, proibições, restrições de amizades e controle excessivo são algumas das realidades vividas cotidianamente por boa parte dos casais.

Isso ocorre porque a cultura machista não impregnou apenas os homens. Nós, contaminadas também, acabamos por reproduzir tais comportamentos, geralmente potencializados por sentimentos de insegurança ou por relações frágeis, que não tiveram tempo de serem amadurecidas. Sabe aquela piada de que sapatão conhece hoje e amanhã já está casada? Então…

Devemos tirar a venda para enxergarmos a realidade tal como ela é. Ciúme não é prova de amor, controle não é cuidado, brigas constantes não é normal e agressões, mesmo quando vindas de mãos femininas, continuam sendo agressões.

Quem é você no relacionamento abusivo? Sejamos nós vítimas ou algozes, identificar o papel que estamos desempenhando é o passo inicial para mudar a situação e para viver um relacionamento saudável.

Nayara Felizardo