Prezados leitores,



Gostaria de contar com a sua presença no evento "Caminho para a Qualidade da Educação Piauiense", que será realizado no dia 24 de setembro (terça-feira), a partir das 8:00hs, no auditório da APPM (Associação dos Municípios do Piauí). Voltado para docentes e gestores das redes públicas e privada de ensino, além da sociedade civil, nosso objetivo consiste em proporcionar aos participantes, palestras e rodas de conversa esclarecedoras de políticas públicas que conduzam à uma "educação de qualidade".

Ministrarei a palestra inaugural, às 09:00hs, abordando o "Sistema de Avaliação da Educação Básica" (SAEB). Na sequência, teremos uma "Roda de Conversa" que expressará as boas práticas e os desafios da "Gestão Educacional". No período da tarde, a Dra. Lucine Moura, representando a área de Governança da Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PI), apresentará o "Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM", com foco na dimensão "Educação" do referido índice.

As inscrições podem ser feitas através do link https://credencial.imasters.com.br/seminario-caminhos-para-a-qualidade-da-educacao-piauiense<https://credencial.imasters.com.br/seminario-caminhos-para-a-qualidade-da-educacao-piauiense?fbclid=IwAR1nxZcTnUOZ17WEiXotx9KP8z8y6FpJxTqHrwVTwNDmv-kWQYMEUrUPWX0>, ou, para os associados da APPM, por meio do link http://appm.org.br/inscricao<http://appm.org.br/inscricao?fbclid=IwAR3I3KIjJMsqnoRsdNmFpOgM3UKsomXaM2oPKVsBl7C9U6f08EqUqc3-f4w>

Para mais informações, ligue para a Escola dos Municípios do Piauí: (086) 2107-7912 / 2107-7909 / 2107-7908 / 2107-7910 / 2107-7911.