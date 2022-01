Wellington Dias autoriza decreto de calamidade pública por contas das chuvas no Piauí

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou no início desta noite (3) que autorizou a publicação de um decreto de calamidade pública em razão do agravamento da situação das chuvas, o que causa prejuízos e afeta várias regiões do estado.



O documento tem o objetivo de garantir uma atuação integrada entre Estado e Prefeituras para viabilizar as condições de socorro à população e atuação rápida dos órgãos estaduais em áreas como infraestrutura viária, assistência social e saúde.

“As pessoas precisam de uma atuação integrada em diferentes áreas e ao mesmo tempo, como por exemplo, contar com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, cuidar de estradas e rodovias cortadas, prestar assistência social e atendimento na saúde, enfim, garantir atendimento a quem precisa”, pontuou o governador.

Desde os últimos dias diferentes regiões do estado sofrem com prejuízos causados pelas enchentes. Nos últimos dias de 2021, a região deUruçuí teve trechos de estradas destruídos. Já desde quinta-feira (31),Teresina registra temporais e enchentes que já deixam mais de 120 famílias desabrigadas e uma vítima fatal. Em Fronteiras, uma barragem rompeu, mas segundo o prefeito local, não causou riscos a segurança de ninguém.

O decreto do governador deve ser publicado na próxima edição do Diário Oficial do Estado (Foto: O DIA)

