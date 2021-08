Veja como deputados federais piauienses votaram sobre privatização dos correios

A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria o texto base do projeto que autoriza a privatização dos Correios. Todos os 10 deputados federais piauienses participaram da votação, sendo que Flávio Nogueira, Iracema Portella, Júlio Cesar, Atila Lira, Margarete Coelho e Marcos Aurélio Sampaio votaram a favor da privatização dos correios. Merlong Solano, Rejane Dias e Fábio Abreu votaram contra.



Leia também: Câmara aprova texto-base do projeto de privatização dos Correios

A proposta original foi encaminhada pelo governo e todos os serviços postais poderão ser explorados pela iniciativa privada. No total, foram 286 votos a favor e 173 contrários.







Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados

De acordo com o projeto aprovado, as tarifas serão reajustadas anualmente e poderão ter preços diferenciados por região.

Um dos temas polêmicos tem a ver com a situação dos servidores da estatal. Pelo parecer aprovado, eles não poderão ser demitidos nos primeiros 18 meses após a privatização. No entanto, poderão pedir demissão de forma voluntária nos primeiros seis meses, onde terão direito a uma indenização referente a um ano de salários e usufruir do plano de saúde também por 12 meses.

O projeto agora segue para o Senado.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!