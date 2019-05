Tucano assume cargo no governo Wellington Dias

O líder empresarial Landerson Carvalho, filiado ao PSDB e que nas eleições do ano passado chegou a ser pré-candidato a deputado federal pelo partido, assumiu o cargo de superintendente de Desenvolvimento Econômico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí. A nomeação de Landerson para ser o número 2 da Secretaria causa ciúmes em muitos aliados de Wellington Dias, tendo em vista que o jovem fez campanha para Luciano Nunes e sempre disparou críticas aos governos anteriores do petista. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial do Estado.



Em junho de 2018, por exemplo, pouco antes das eleições, Landerson Carvalho participou da edição da Caravana“O Piauí pode dar certo: ideias para transformação”, em Oeiras, ao lado do então pré-candidato ao governo Luciano Nunes. O objetivo da caravana organizada pelo instituto Teotônio Vilela, braço ideológico do PSDB, era apontar críticas ao governo de Wellington e alavancar o nome de Luciano Nunes.



Em outubro de 2017, quando Landerson era presidente da Associação dos Jovens Empresários – AJE, organizou um encontro com os ex-governadores Wilson Martins, Zé Filho, Freitas Neto e Hugo Napoleão – todos de oposição a Wellington Dias, na sede da Federação das Indústrias do Piauí.



A nomeação vai de encontro ao que Wellington Dias definiu em reunião na manhã desta sexta-feira (10), no Palácio de Karnak, em que apenas lideranças políticas que votaram nele para o governador seriam contemplados com cargos no governo.





Landerson Carvalho discursa em evento promovido durante a pré-campanha de Luciano Nunes ao governo (Foto: Divulgação)