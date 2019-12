Servidores devem amargar nova Previdência e reajuste do Plamta

Os servidores públicos piauienses devem sofrer dois baques neste mês de dezembro. O primeiro deles é a aprovação da reforma da Previdência estadual e o segundo é o aumento do valor do plano de saúde estadual. Os dois projetos, apesar de amargos, devem passar com tranquilidade na Assembleia Legislativa, que tem sido generosa com os interesses do governo. Com todo o olhar voltado para as festividades de final de ano, provavelmente a mobilização dos servidores não deve causar grandes problemas durante a análise das duas propostas.