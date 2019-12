O governo que não se fala...

Altos integrantes do governo Wellington Dias parecem não manter diálogo. Ontem (3) pela manhã, Marcos Steiner, superintendente de Gestão de Previdência Complementar, afirmou na própria Alepi que o governo ainda não tinha decidido se mandaria para o parlamento a Proposta de Emenda Constitucional sobre a transição na Previdência dos Servidores. No entanto, cerca de 2 horas depois, o secretário de Governo, Osmar Júnior, chegou à Casa com as mensagens do governador sobre o assunto. A impressão que fica é que o principal nome do governo para tratar sobre Previdência não anda tendo informações sobre o andamento dos projetos. Isso sem citar o líder do Governo na Alepi, deputado Francisco Limma, que quando questionado sobre o envio do texto à Casa respondeu que não havia prazo para isso. "Pode não ser esse ano", disse.







O jogador de quatro times

O deputado estadual Evaldo Gomes pode ser chamado de “o jogador de quatro times”. Ele gosta tanto de poder que compõe os times de Wellington Dias, Firmino Filho, Themístocles Filho e Ciro Nogueira. Ninguém pode negar a capacidade de articulação do deputado, no entanto, é aquela história: quem joga no time de todo mundo, na verdade pode não jogar em nenhum.





A criação do que já existe...

O deputado estadual Flávio Júnior (PDT) ainda não voltou a ocupar a Secretaria de Turismo, mas é quem responde às críticas feitas ao órgão. Após Bessah apresentar um projeto para criar algo que já existe, ele rebateu o progressista lembrando que o projeto de seu colega já “perdeu o objeto”.





Sem saída

Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo com base nos dados do Pisa, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, demonstra que em se tratando de educação brasileira, o buraco é bem mais embaixo do que se pensa. Estudantes brasileiros de famílias ricas – que estudam em escolas particulares e caras –, tem um nível de leitura pior que estudantes pobres – e de escola pública – de muitos outros países.





Deficientes sem inclusão

A terça-feira (3) foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física e de presente, eles receberam do governo federal a proposta de acabar com a cota que obriga empresas com 100 funcionários ou mais a contratarem uma pessoa com deficiência.









Emenda parlamentar

O vereador Joaquim do Arroz anunciou a destinação de 200 mil reais em emenda para o Hospital da Polícia Militar do Piauí. A verba, que será encaminhada via Fundação Municipal de Saúde, ampliará em 30% o número de cirurgias no hospital, hoje o HPM realiza uma média de 600 cirurgias por mês. Com as obras de reestruturação o hospital passará a realizar 780 cirurgias mensais.

João Magalhães