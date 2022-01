Luís André acredita em Sérgio Moro no União Brasil e defende partido aliado a Ciro

O vereador Luís André (PSL) afirmou que acredita que o ex-juiz Sérgio Moro será candidato a presidente da República pelo União Brasil. A criação da sigla foi homologada em outubro do ano passado com a fusão do PSL e o DEM e a oficialização do partido deve ocorrer na primeira quinzena de fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral. O relator do processo é o ministro Edson Fachin.



Atualmente, Sérgio Moro está filiado ao Podemos, mas há conversas que podem levá-lo ao União Brasil. O partido nascerá com 82 deputado federais, sete governadores, oito senadores, e consequentemente um alto valor em recursos do fundo partidário, eleitoral e tempo de propaganda no rádio e na televisão.

Luís André afirmou que não está definido quem vai assumir o comando do União Brasil no Piauí. Nos bastidores, ele é visto como o favorito. O parlamentar deve concorrer a uma vaga na Câmara Federal e afirmou que já fez convites para a deputada federal Marina Santos concorrer a reeleição pelo partido, assim como para Mainha, Gessy Fonseca, dentre outros nomes. No Piauí, André deseja ver o União Brasil ao lado do grupo liderado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e do ex-prefeito Silvio Mendes.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no