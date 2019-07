Leida Diniz assume cargo na vice-governadoria

A promotora aposentada Leida Diniz (PT) foi nomeada para exercer cargo de assessora técnica da vice-governadora Regina Souza (PT). Diniz sempre teve uma atuação reconhecida na área dos Feitos da Fazenda Pública e na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Ano passado, ela concorreu ao cargo de deputada federal e obteve 4.458 votos.

Leida Diniz e Regina Souza tem um histórico de atuação semelhante. Antes de ser promotora, Leida sempre atuou junto a movimentos sociais, sendo advogada na área de direitos humanos, tanto em movimentos ligados à igreja católica e em instituições como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura.

Já a vice-governadora é oriunda do Sindicato dos Bancários e tem uma atuação política ligada a movimentos populares em defesa das mulheres, dos menores e de pequenos agricultores.

As nomeações no governo do Estado continuam a todo vapor.

Aposentada como promotora do Ministério Público, Leida Diniz demonstra ter interesse investir na atuação política. (Foto: Elias Fontenele/O DIA)