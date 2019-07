JVC comandará setor do governo voltado a área empresarial

O empresário João Vicente Claudino vai consolidar seu poder na área do governo do Estado que comanda o relacionamento com o setor produtivo. O governador Wellington Dias confirmou que o ex-senador aceitou o convite para presidir o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico, órgão que será criado para fomentar o diálogo institucional entre o governo e a classe empresarial.



Longe de cargos públicos desde janeiro de 2015, quando deixou mandato de senador, João Vicente Claudino já tem grande influência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Piauí. Apesar do secretário Igor Nery ser indicado pelo deputado estadual Nerinho, boa parde do setor técnico é vinculado a João Vicente, incluindo o secretário executivo da pasta, o tucano Landerson Carvalho e Paulo Roberto da Iluminação, recém empossado no cargo de coordenador do programa Luz para Todos, também na Semdet.

Agenda política

O ex-senador demonstra que seu interesse em retornar a cena política é pra valer. Mesmo ocupando a função de executivo no Grupo Claudino, ele já tem dispensado parte da agenda para compromissos políticos. Na última segunda-feira (22), por exemplo, ele se reuniu com a deputada estadual e presidente da Fetag, Elisângela Moura e a vereadora Neumaria Cordeiro, que também preside o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Pedro do Piauí, para tratar de doações a uma escola agrícola vinculada a entidade.

JVC tem demonstrando interesse em retornar ao jogo político e se colocar à disposição para participar dos diálogos sobre eleições. (Foto: Ascom Fetag)