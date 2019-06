Gustavo Henrique vai acumular presidências estadual e municipal do PTC

O líder político Gustavo Henrique vai acumular as funções de presidente regional do PTC no Piauí e do diretório municipal de Teresina. Ele afirmou que tem coordenado a sigla no estado, a convite do diretório nacional, após a saída de vários líderes políticos do partido. O deputado estadual Evaldo Gomes e a deputada federal Dra. Marina, saíram do partido após a sigla não atingir a cláusula de barreira e ter perdido acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na tv. O PTC também tem dois vereadores em Teresina, mas eles devem sair do partido em breve.

“Muita gente acredita que o PTC vai acabar, mas o diretório nacional entende que com muito trabalho, vamos poder voltar a cumprir a clausula de barreira. Estamos de portas abertas para receber líderes políticos interessados no crescimento do partido e é importante frisar que aqui não tem medalhão, ou seja, toda liderança que chegar terá o mesmo tratamento”, afirma Gustavo Henrique, acrescentando que vai acumular as presidências para combater aventureiros.

Ele afirmou que no âmbito de Teresina, a sigla quer filiar o maior número de lideranças possíveis, para que lance o máximo de candidatos a vereador pelo partido. A expectativa da sigla é alcançar até duas cadeiras. No interior, ele afirmou que o partido precisa passar por mudanças e conquistar mais filiados para chegar a um maior número de municípios.

Entre as lideranças que já estão no partido, Gustavo Henrique cita Flávia Barbosa, Lafayete Andrade e Quem Quem, que concorreram ao Senado no ano passado, além de diversos outras lideranças comunitárias.

Gustavo Henrique vai coordenar o PTC nas próximas eleições. (Foto: Jailson Soares)