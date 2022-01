Grupo de investidores vê Wellington com perfil para interlocutor de Lula com mercado

O governador Wellington Dias (PT) cumpriu agenda nesta semana em São Paulo, onde se reuniu com o ex-presidente Lula (PT) para tratar de eleições, mas também cumpriu agenda administrativa. Nessa área, ele se reuniu com representantes do grupo XP Investimentos, que atua no mercado financeiro e já tinha vindo ao Piauí na semana anterior.



Ao público, o governador comentou que teve diálogo com os investidores apresentando um pouco sobre o potencial do Piauí na economia, mas a visita foi além disso.

O convite para Wellington Dias falar sobre o cenário político e econômico do Brasil surgiu devido ao grupo de investidor considerá-lo sociável e equilibrado em meio ao cenário político atual. Além disso, o grupo considera o petista um provável interlocutor com acesso a Lula, que caso vença a eleição para Presidência da República, terá que ser buscado também pelo mercado financeiro.

Na prática, é mais um ponto para o governador piauiense, que com capacidade de diálogo, chegou a assumir a coordenação da temática da vacina no Fórum de Governadores e coordenou o Consórcio Nordeste ano passado.

Governador se reuniu com investidores em São Paulo (Foto: divulgação)





