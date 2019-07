Governo mostra quem manda no parlamento

A aprovação em caráter de urgência do empréstimo de R$ 1,5 bilhão para o governo do Estado, por parte da Assembleia Legislativa do Piauí, demonstra que o governo realmente tem poder suficiente para aprovar qualquer matéria no parlamento. A concessão para obter o recurso não passou por grandes discussões e a pequena oposição nada conseguiu fazer para ampliar o debate. O dinheiro chegará em breve nos cofres estaduais e vai ser utilizado para pagar precatórios.

Ao centro, o deputado Francisco Limma (PT), líder do governo, ouve Zé Santana (MDB). A cena é observada pelo presidente da Casa, Themístocles Filho (MDB). (Foto: Alepi)