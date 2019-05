Georgiano Neto oficializa pré-campanha a Prefeitura de Teresina

O deputado estadual Georgiano Neto (PSD) ocupou a Tribuna da Assembleia Legislativa do Piauí na manhã desta quarta-feira (15), para pela primeira vez anunciar que é pré-candidato a Prefeitura de Teresina. O nome do parlamentar já era visto nessa condição e ele inclusive já percorreu mercados da capital acompanhado de lideranças municipais, no entanto, só agora ele se auto intitula pré-candidato a prefeito.

Na prática, a partir do momento que ele reconhece que deve disputar as eleições do ano que vem, Georgiano sinaliza para lideranças municipais que está interessado em discutir apoios ao seu nome e aberto ao diálogo com outros partidos. O anúncio antecipado também serve para popularizar seu nome na cidade, estando mais presente na imprensa e sendo alvo de comentários nas rodas de conversa. O boca a boca numa pré-campanha ajuda a tornar seu nome mais conhecido.

Por outro lado, também acende uma luz de alerta entre seus adversários. E certamente o prefeito Firmino Filho (PSDB) já deve atuar para enfraquecer aqueles que podem colocar em xeque os planos de seu grupo político, que é se manter no comando da Prefeitura por mais quatro anos.

Georgiano Neto tem demonstrado ter disposição para fazer política. Foi eleito pela primeira vez aos 21 anos e em sua reeleição para deputado estadual em 2018, se tornou o mais votado da história do Piauí. Tem o DNA político (e genético) do deputado federal Júlio César e certamente vai buscar apoio do diretório nacional do PSD para garantir estrutura de campanha que o torne competitivo.

O deputado do PSD é o primeiro a oficializar pré-candidatura ao Palácio da Cidade