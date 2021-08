Flora Izabel desponta como favorita para vaga no TCE

A deputada estadual Flora Izabel (PT) conseguiu reunir dois pontos que podem ser decisivos na disputa pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aberta com a aposentadoria compulsória de Luciano Nunes. A petista obteve o apoio da maioria da bancada petista na Alepi e é o nome do partido para concorrer à vaga. A informação será oficializada nos próximos dias. Além disso, ela tem a simpatia do presidente da Casa, Themístocles Filho (MDB). Ele é um eleitor que pode fazer a diferença e vai declarar o voto publicamente só na reta final do processo, mas todos sabem do forte vínculo de amizade entre o presidente da Casa e a petista.

Na conjuntura atual, incluindo os suplentes que estão em exercício do mandato, que só votarão se os titulares não voltarem para à Assembleia para participarem da votação, o PT já tem 9 votos. Além disso, deputados como Oliveira Neto, Elisângela Moura, Firmino Paulo e outros que querem se filiar ao partido para concorrer em 2022, vão ouvir que o apoio à candidata do PT é um bom começo para serem bem recebidos na sigla.

A corrida oficial ocorrerá quando a Alepi lançar o edital de inscrições, o que deve ocorrer na próxima semana. Também tentam viabilizar candidaturas os deputados Flávio Nogueira Júnior, praticamente sem chances; Zé Santana (MDB), que tenta convencer o MDB a apoiá-lo integralmente e Wilson Brandão (Progressistas, mas aliado ao governo), que é forte nos bastidores, respeitado entre os pares e com acesso ao governador e Themístocles, sendo até o momento o único nome que pode fazer frente a petista.

Flora está em seu quinto mandato como deputada e já foi vereadora de Teresina. (Foto: Arquivo O DIA)

