Fábio Abreu sai atrás na articulação de chapa para vereadores

O deputado federal e secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu, é sempre visto como pré-candidato a prefeito de Teresina. Isso ocorre principalmente após sua expressiva votação em 2018 na capital, quando obteve 61 mil votos, mais que o dobro de Rejane Dias, segunda colocada. Sempre presente na imprensa e com apoio de um batalhão de aliados, ele tem se consolidado como alternativa a sucessão do prefeito Firmino Filho.



Os problemas que ocorrem na segurança pública parecem não colarem no gestor. Com perfil calmo, sereno e longe do Congresso Nacional, ele também não é visto como político de carreira. Sua origem humilde contribui para que a população se identifique com ele. Abreu parece seguir a cartilha de Wellington e dialoga com todos os partidos e lideranças.



No entanto, erra quem pensa que a candidatura de Dr. Pessoa pode ser o principal empecilho para Fábio Abreu despontar como principal nome da oposição em 2020. É que até o momento, o PL não demonstra interesse em articular uma chapa competitiva de vereadores. O partido é comandado na capital pelo deputado estadual coronel Carlos Augusto, que certamente tem como prioridade sua reeleição em 2022.



Caso Fábio Abreu queira disputar para valer a Prefeitura de Teresina, ele precisa correr contra o tempo e buscar lideranças dispostas a formar um bom grupo para ir às ruas defendendo seu nome. Além do PL, é bom ir buscar outros partidos para aliança.

O PSD de Georgiano Neto, o MDB de Dr. Pessoa, o PT de Franzé e o grupo de Firmino Filho certamente já saíram na frente nesta questão.

Fábio Abreu precisa articular chapa competitiva de vereadores, caso realmente queira disputar a Prefeitura de Teresina em 2020. (Foto: Jailson Soares)