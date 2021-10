Entrada de Washington Bonfim no cenário de 2022 eleva o nível do debate político

O debate político eleitoral em torno de 2022 já começou e os grupos de Wellington Dias (PT) e Ciro Nogueira (Progressistas) demonstram interesse em deixar a disputa dentro de uma bolha polarizada. Em todas as entrevistas ambos os lados ressaltam que não há muito espaço para uma terceira via nos cenários nacional e estadual. Eles têm razão. A polarização Lula/Bolsonaro no país e Wellington/Rafael versusCiro/Silvio deve se intensificar ainda mais. O discurso do nós contra eles é interessante para os dois grupos e tende a sufocar quem quer correr por fora.

Leia também: Washington Bonfim se reúne com JVC e revela os detalhes de sua saída do PSDB

Nas últimas semanas acostumamos a ver vídeos com críticas de Ciro a Wellington e logo seguida tuítes em resposta. Mas a entrada de Washington Bonfim no circuito eleitoral de 2022 anima quem quer que o nível do debate político seja elevado. Ele colocou seu nome para disputar o governo do Estado pelo Cidadania. Técnico experiente, Bonfim sempre apresentou bons números relacionados a sua atuação na educação, entende como funciona o orçamento público, a economia, tem olhar social, coordenou a elaboração de projetos técnicos para buscar recursos no governo federal e junto a organizações internacionais e em suas falas sempre demonstra preocupação em como as novas tecnologias afetam o mercado e a geração de emprego.



Em campanha eleitoral, se um candidato puxar o debate para um assunto que chame a atenção dos eleitores econseguir apresentar um discurso técnico de forma simples, pedagógica, é provável que os demais candidatos sejam obrigados a manter um nível de discussão elevado.

Se haverá estrutura política e financeira e espaço suficiente para Washington Bonfim viabilizar sua candidatura ao governo do Estado pelo Cidadania, só o tempo vai dizer, mas é certo que sua entrada tende a qualificar o debate.

Washington Bonfim chega ao Cidadania para tentar viabilizar candidatura ao governo estadual (Foto: Jailson Soares/O DIA)

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!