Em dia de ponto facultativo, prefeitura de Dom Inocêncio licita R$ 5 milhões

A prefeitura de Dom Inocêncio decretou ponto facultativo na estrutura administrativa do município no período de 23 a 31 de dezembro. O decreto não abrange as Secretarias de Saúde e de Finanças, que devem funcionar normalmente no período.



No entanto, neste penúltimo dia do ano, em 30 de dezembro, mesmo com a Prefeitura em ponto facultativo, estão sendo licitados R$ 5 milhões.

De acordo com as informações do mural de licitações do Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura quer contratar os serviços de locação de tendas e baias para eventos, no valor máximo de R$ 198 mil; material gráfico no valor de R$ 127 mil e R$ 1,85 milhão para para aquisição de medicamentos e material hospitalar e odontológico.

Também chama a atenção, o fato da Prefeitura realizar duas licitações para aquisição de combustíveis, uma no valor de R$ 674 mil e outra de R$ 2,2 milhões.

Dom Inocêncio está a 617 quilômetros ao sul de Teresina e tem cerca de 9.700 habitantes. As licitações nesta data não são ilegais, apenas estranhas.

Município é comandado pela prefeita Maria das Virgens. (Foto: Divulgação)

