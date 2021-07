O jornalista Mário Rogério, presidente do Cidadania no Piauí, revela que nas eleições de 2022 quer apoiar Ciro Nogueira (Progressistas) ao governo do Estado, mas vai depender muito da postura que o senador apresentar. “Se ele tiver bolsonarista demais, não dá pra ter aliança”, pontua. Em nível nacional, o Cidadania tem defendido vias alternativas para fugir da polarização entre Lula (PT) e Bolsonaro (Sem partido).





