Áudios prejudicam imagem de Ciro Nogueira para uma candidatura majoritária

A repercussão dos áudios de Ciro Nogueira (Progressistas) prejudica a imagem do senador junto a população piauiense. Ele não deveria ter negado o conteúdo. A sequência de vazamentos prova que ele realmente manteve as conversas com Ronaldo Lages. Quanto ao conteúdo, é óbvio que a classe política só pensa em 2022. Wellington Dias, por exemplo, quando colocou Regina pra ser sua vice em 2018 já pensava nisso. No entanto, não pega bem que em meio a tantas dificuldades enfrentadas pela população, líderes políticos demonstrem ter prioridade com eleições futuras. É bom lembrar que a estrutura citada por Ciro em áudios faz muita diferença numa disputa para o parlamento. Já numa disputa majoritária a imagem, o passado e o traquejo político para lidar com o povo vale bem mais. Além disso, Ciro manter Ronaldo Lages como um dos principais interlocutores para a região norte atenta contra o eleitorado, tendo em vista que o ex-prefeito de Nossa Senhora dos Remédios tem uma vasta ficha corrida de envolvimento com crimes e polêmicas nada republicanas.