Até Belê Medeiros esqueceu o Mainha?

A suplente de deputada estadual Belê Medeiros afirmou nesta semana, que com sua posse na Assembleia Legislativa do Piauí, marcada para segunda-feira (17), o Progressistas passa a ser contemplado integralmente em suas demandas pelo governo do Estado.



A sobrinha de Gil Paraibano quase tem razão.

Júlio Arcoverde mantem o Detran sob controle.

Hélio Isaías dá as cartas na Secretaria de Transportes.

O delegado Firmino Paulo mandou um aliado, que inclusive já foi preso, para comandar a Adapi.

Wilson Brandão está na poderosa Secretaria de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis.

Margarete Coelho indicou uma irmã para a Secretaria de Meio Ambiente.

Ciro Nogueira tem controle quase total sobre quase todos eles.

Mas... e o Mainha? Será que foi esquecido até pela deputada Belê?

O suplente de deputado federal foi indicado pelo partido para o cargo de secretário de Estado do Meio Ambiente, mas o governador Wellington Dias preferiu outro nome. (Foto: Assis Fernandes)