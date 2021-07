Alepi aprova projeto que proíbe venda e distribuição de refrigerantes em escolas no Piauí

A Assembleia Legislativa do Piauí aprovou projeto de lei de autoria do deputado estadual Georgiano Neto (PSD) que dispõe sobre a promoção de alimentação saudável e exclusão de alimentos ultraprocessados e açucarados nas escolas públicas e particulares do Piauí.



O parlamentar argumenta que pesquisas apontam avanços de doenças crônicas no Brasil nos últimos dez anos. “Tivemos aumento de 61,8 % nos casos de diabetes e 14,2% nos casos de hipertensão em adultos. O excesso de peso cresceu 26,3% e a obesidade cresceu 60%. Essa realidade exige ações do poder público voltadas para os cuidados com a saúde da nossa população”, destaca Georgiano Neto.

A proposta segue agora para apreciação do Poder Executivo. Caso o governador Wellington Dias sancione o projeto, as escolas terão um prazo de 180 dias para se adequarem a esta lei.

