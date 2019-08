Tenho banheiro pequeno. Como decorar?

É comum vermos nos projetos atuais, ambientes de lavabo enormes, com muito espaço. Cada vez mais as pessoas estão solicitando banheiros confortáveis e amplos. No entanto, ainda vemos alguns casos em que o banheiro é pequeno, respeitando as devidas proporções de metragem de todo o projeto.



Por ter o menor m² de qualquer projeto, as vezes esse ambiente fica meio esquecido em relação aos detalhes, mas é possível ter um excelente projeto de interiores no seu banheiro mesmo que ele seja muito (ou muito muito) pequeno!

Seja na cor, em objetos ou em detalhes dos acessórios, podemos dar uma outra cara ao nosso banheiro pequeno e fazer dele um lugar agradável e aconchegante. Separei algumas dicas pra vocês.





Cores

Tons claros nas paredes e no piso para dar aquela sensação de amplitude! Essa regra é clara!





Espelhe-se!

Aproveite pelo menos uma parede ou parte dela com um espelho que vai reforçar ainda mais a ideia de amplitude do seu banheiro.





Verticalização do ambiente

Podemos usar as paredes a nosso favor e colocar nichos para guardar objetos de banho, por exemplo. Três ou quatro, dispostos um em cima do outro. É o suficiente!





Portas de correr

Se o seu banheiro é pequeno, não vamos perder nenhum pedacinho de espaço e claro que as portas de correr são as mais indicadas para o box ou gabinete abaixo da pia.





Objetos

A propósito, aquele espaço embaixo da pia tem muito potencial para ser utilizado e pode guardar muitos artefatos do seu banheiro se você colocar um gabinete bem ali. Foi-se o tempo em que a área da pia servia apenas para lavar as mãos.







Iluminação

Se não tiver como ter luz natural, vamos colocar uma iluminação que dê visibilidade a todo o ambiente. De preferência luz branca.

Viu como não é difícil ter um banheiro bem decorado, com funcionalidade e muita personalidade? Você pode deixar o banheiro do jeito que você quiser, claro, que sempre buscando um profissional que levará toda a harmonia e sofisticação ao seu ambiente.

No próximo texto, falaremos sobre os banheiros grandes e a missão de decorá-los com elegância.