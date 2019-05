Milan Design Week apresenta tendências na arquitetura e design

Hoje vamos começar sobre um passeio por Milão. E eu já começo lamentando que não fui eu quem de fato realizou esse passeio, mas só de ouvir os relatos de quem participou da Milão Design Week a gente já começa a ver as reservas de hotéis e planejar a próxima viagem com destino a essa cidade que respira design em todas as suas formas.

O evento, voltado para o mercado de design, engloba diversas feiras e um verdadeiro universo de possibilidades e imersões para os amantes da arquitetura, urbanismo, interiores e afins.

O Milan Design Week (para sermos fiés ao nome do evento) possibilita aos seus visitantes um excelente contato com novas tendências, novidades e apostas dos expositores que cada vez mais inovam e impactam quem visita a feira.

Tive a oportunidade de conversar com a arquiteta Suzana Costa que foi uma das piauienses presentes na feira e durante um simpático bate-papo nos compartilhou sua experiência na Itália e apresentou todas as novidades e possibilidades que Milão pode despertar em alguém durante a sua passagem na semana do design.

O melhor do design de mobiliário foi apresentado no evento através das instalações, composições e espaços pensados para aproximar cada vez mais as pessoas dos objetos.

De acordo com a arquiteta Suzana Costa, que sempre viaja para a maior feira de design mundial, desta vez, Milão estava diferente. “Era uma cidade que nos trazia muita reflexão e nos despertava um incômodo dentro da gente sobre várias questões sociais, culturais e humanas. Milão estava mais questionadora em 2019”, disse.

Com seus 24 pavilhões repletos de oportunidades e experiências inesquecíveis, o evento trazia os vários recortes do que a própria Milão sempre foi: puro design.

“Cada detalhe daquela cidade respira design. Tudo é pensado, um café que você toma, ou um sorvete, as ruas da cidade são bem desenhadas e cada lugar apresenta uma sensação de cuidado e zelo na sua criação”, pontuou Suzana.

Participar da Milan Design Week sem dúvidas é imergir no mundo criativo e despertar cada sentido humano, trabalhando o desejo em conhecer as novidades e experimentar cada sensação proporcionada no evento.

Todos os showrooms vieram com muita cor e explosão de ideias que mesclavam o atual e o retrô. Cores neutras e mobiliários vibrantes em um espaço. No outro, já podemos perceber o oposto através de uma parede bem colorida e os objetos que compunham o cenário em um tom mais suave.

Claro que eu pedi alguns registros feitos pela Suzana Costa para compartilhar com vocês. Vamos também imergir neste universo através dos clicks feitos por ela.