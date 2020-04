Semcaspi alerta para golpe no cadastro do auxílio emergencial

Com a liberação para o cadastro do auxílio emergencial de R$ 600 fornecido pelo governo federal, disparou o número de golpes no país. Em Teresina, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi) alertou nesta quinta-feira (16) que pessoas mal intencionadas estão se passando por agentes da prefeitura para cometer o crime.



Foto: Estado de São Paulo.

Segundo a secretaria, os criminosos abordam algumas residências ofertando atendimento para o cidadão que não conseguiu fazer a inscrição no auxílio emergencial. Depois que adquirem as informações pessoais, eles conseguem aplicar os golpes no nome das vítimas.

A Semcaspi esclareu ainda que está realizando o cadastro para o recebimento do auxílio apenas nas escolas municipais por entrevistadores sociais identificados do órgão. Em caso de visita domiciliar, secretaria aconselha para que a população denuncie às autoridades de segurança pública de Teresina.

“O trabalho que a prefeitura está fazendo não se configura de casa em casa, pessoas abordando famílias em casa. Não é desta forma. O apoio da prefeitura é apenas através das escolas municipais. Nós temos um grupo de 19 escolas distribuídas em todas as zonas da cidade”, esclareceu Janaína Carvalho do Gabinete da Semcaspi.

Confira abaixo os locais para cadastramento do auxílio

E. M. DARCY CARVALHO – Rua Caxias, nº 5675, B. Parque Wall Ferraz C – Fone: 3215-7967/ 3226-6466

E. M. IOLANDA RAULINO – Rua D. A. Mafrense, 6581, B. Poty Velho – Fone: 3215-7970

E. M. GALILEU VELOSO – Rua Alto Longá, 5471, Bairro Alto Alegre – Fone: 3225-6373/3214-3708

E. M. SANTA FILOMENA – Dois Irmãos – Socopo – Fone: 3215-7646

E.M. PROFESSOR JOSÉ GOMES CAMPOS – Rua: Chico Conrado, S/N, B.P. Wall Ferraz – Fone: 3215-7988 / 3226-6912

E. M. OFÉLIO LEITÃO – Av. Airton Sena, 1345, Bairro KM 10 Porto Alegre – Fone: 3215-7981 (INTEGRAL)

E. M. DOM HELDER CÂMARA – Rua Santa Francisca Cabrine, s/n Vila Irmã – Fone: 3215 7673

E. M. PARQUE PIAUÍ – Av. Henry W. de Carvalho, 6709, Parque Piauí – Fone:3215-7962

E. M. SIMÕES FILHO – Av. Abdias Neves, 1520, Bairro Cristo Rei – Fone: 3215-7966/3228-1447

E. M. ZORAIDE ALMEIDA – Cj Dignidade Qd 1, s/n Angelim – Fone: 3215-7864

E. M. DELFINA BORRALHO – Rua 03 Lot. Pq. Anita Ferraz, Bairro Pedra Mole – Fone: 3215 7918/3231-6671

EM MANOEL PAULO NUNES – Av. Zequinha Freire / 4415,Vale Quem Tem – Fone: 3215-7921

Adriana MagalhãesJorge Machado com informações da Prefeitura de Teresina