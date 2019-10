Ouro e Prata

Meus amigos, são dois metais preciosos e difíceis de garimpagem, o ouro e a prata. No esporte, convencionou-se destacar os melhores com estes minerais. Ouro e prata. Pois agora, um rapaz daqui do Piauí, Teresina, no esporte de jiu-jitsu, briga de agarrado japonês, pois ele foi para a Inglaterra, terra daquela nossa cantora sertaneja que mora ali na Socopo, a Maria, e veio cheio de ouro e prata, pagou até excesso de peso, no avião, Pois Bryam “briou” em Londres e teve como prêmio duas medalhas e uma foi de luta vestido com kimono e outra só de calção. E que este exemplo incentive os nossos atletas e se mexam nas atividades esportivas, deixem este negócio de só ficar mexendo com os dedos no telefone-brinquedo. E rindo e mandando “selfe”, verdadeiros “sem noção” on-line. Esporte é a mais importante ocupação do corpo humano, do baiano, do fulano, do sicrano, do beltrano e até do carcamano. Olhem só que beleza, este, menino do Piauí ir para a Inglaterra, terra da nossa cantora Maria, revelação de Zé Dantas e ex-paquera dele. E o Bryam Lima vem com prata e ouro de Londres, não foi se Serra Pelada, foi da “Ingla”, terra muito longe daqui. Mas a bola rola e como quem não tem cão caça com gato, vamos louvar este rapaz que é “um gato” e representou muito bem o estado do Piauí em competição internacional. Que seu feito seja divulgado em prosa e verso, em rádio jornal e televisão para que outros jovens sinta desejos de brilharem através dos esportes. E vamos deixar de ser” lular. Vamos correr, vamos saltar, vamos jogar!

Naquele tempo...

Wall Ferraz era prefeito, eu era vereador, Pedro Tamanco era repórter, seu Temistócles pai era deputado, Fernando Mendes também e Bogea era foca, doutor Alcenor era doutor e era todo mundo feliz e não sabia...

O menino de ouro

Neymar com lesão na coxa esquerda é manchete de jornal e fica o povo todo preocupado nem se importando com as manchas no mar, se tá verde ou Maduro. Neymar com lesão na coxa e tem muita gente com lesão em casa e reclama que a pessoa é lesa, não se mexe, não faz nada. “É um leso”. Ah, gentes boas, o Neimar está machucado, lesionado na coxa. Não terá sido um “Acocho” da Bruna Marqueteira? O que se sabe é que o nosso “menino de euro” está “dodoi” e sua diversão é o celular para se comunicar com o público feminino porque ele é muito admirador. Tão fã que quando lhe perguntaram na Globo o que ele achava de mulher ele respondeu”:- É fantástico, é o show da vida’

Crise de cartolas

O futebol profissional no Estado do Piauí atravessa uma fase de paralisação sem precedentes. Uma falta de atividade de clubes da capital. River, Flamengo e Piauí. Pode-se até dizer, uma falta de cartolas, de dirigentes, daqueles quem a crônica chamava de “abnegados” e hoje já não chama mais pela falta do artigo. Cartolas não existem mais. Aqueles “senhores” de respeito que usavam até chapéus caros, vem daí o nome de “cartolas”. Tiradentes nem se fala porque o time da Policia Militar se androgenou e virou time feminino sob os cuidados do Toinho. Quem te viu e quem te via pela TV... Neste tempos de vacas magras é tocar o barco com pouca gente dentro dele porque nem todo mundo sabe nadar...