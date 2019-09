Um time de “Luxor”

Meus amigos, o caso é sério. Quem te viu e quem TV... O time de Timon que vai participar do campeonato piauiense de profissional está alugando o Luxor Hotel, um dos melhores de Teresina, para fazer uma reunião de “Luxor”. Sim senhor, uma apresentação de suas novas contratações para a equipe de profissionais que vai disputar o certame piauiense do jogo de bola oficial. Não é em qualquer casa de pasto, não. É no mais famoso e mais caro do Estado do Piauí. O nome está dizendo. Um hotel de luxor. E lá haverá uma sessão especial para apresentação das novas contratações do grêmio timoneiro para a temporada oficial do futebol piauiense. Na reunião será mostrada a nova camisa que vai disputar o certame de jogo de bola profissional no Piauí e Timon, do Maranhão, convidado de honra, numa ao lembranças ao ex-presidente da federação, outro Lula, também, já falecido. E o grêmio timoneiro não entra só para fazer número, ele vem com gosto de gás e cheio de craques como Eduardo e Bismarck, dois profissionais rodados e bem pagos. E o time já entrou em campo, ontem, de tarde, no Lindolfo Monteiro, ali na Matinha, perto de Timon, é só pegar a canoa e atravessar o Rio Parnaíba, o velho monge. A meta é disputar a série B de bola e dar em todo mundo do Piauí e ser campeão piauiense e aí é que os cearenses vão gozar mesmo a gente, abrindo o bocão, dizendo que até no futebol, o campeão do Piauí é do Maranhão. Mas, meu povo, a vida é assim mesmo e da carne do porco o melhor que eu acho dela é o touresmo. E assim, o Piauí se sentirá honrado com uma agremiação do vizinho Estado ser participante ser certame profissional do Estado e não vai ser nada de mais porque durante muitos anos, o presidente da nossa federação de futebol era o Lula, do Maranhão, bem ali, em Timon. Foi o primeiro Lula presidente. Depois foi que apareceu aquele Lula do PT. E ao contrário do que faltava dedos, o nosso Lula era mão na roda. Depois dele foi que veio o saudoso Césarino Oliveira e vamos dar á César o que foi de César, uma boa administração, não é porque tenha falecido, não. Mas o assunto é Timon no futebol do Piauí e isto é muito do bom porque diz o povo que “quanto mais cabra mais cabrito” e o Rio Parnaiba, não separa o Piauí do Maranhão. Ao contrário. Faz é uma junção, uma União.Lá em Miguel Alves.



Atleta

Júlia Beatriz A jogadora piauiense Júlia Beatriz, atualmente defendendo a equipe do Iranduba, de Manaus, está entre as convocadas para treinamentos na Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub20. A piauiense terá oportunidade de trabalhar com o novo técnico Jonas Urias.

Um senhor projeto

Muito boa a matéria da Pamella sobre o projeto Amormed que atua bem ali, em Monsenhor Gil. Trata-se de uma iniciativa de pessoas “gentes boas” que resolveram fazer o bem através do esporte para os jovens. Tem nome sugestivo de “Amormed” que não sei o que os criadores quiseram dizer. Sei que tem amor no meio e o amor ao esporte é um dos mais proveitosos de todos os amores porque o esporte é tão necessário quanto o livro, a água. E a meninada deve ser encaminhada para este “viés”, com as mãos e com os pés. E também com a cabeça de “Sima” que é quem gerência as nossas atividades intelectuais, braçais, hormonais, visuais e até sexuais.

Estão longe...

Dois Piauienses, atletas de Triathlon estão longe daqui, lá em Lausane, na Suíça e vão participar do campeonato de Triathlon que é “três em um”, pedalar correr e nadar. O cabra desce da bicicleta, dá uma carreira a pé e depois mergulha para nadar. As pessoas amigas deles fizeram um “cabo-racha” e eles foram para a Suíça e seja o que Deus quiser. É o Piauí no campeonato mundial olímpico de Triathlon lá na terra fria, saindo daqui deste calor abrasador para o frio suíço muito bom mas para os relógios de lá. Mas os meninos estão lá e queira Deus voltem com medalhas nos peitos. Vai ser no domingo.Até lá, estarão se acostumando com o frio.