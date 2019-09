UFPI fecha pista de atletismo por causa de contingenciamento

Até tu, UFPI?

Meus amigos, o esporte está na beira da morte. Com surpresa, li no jornal do Valmir que a pista de atletismo da Universidade Federal do Piauí está fechada para prática de toda diversidade de esporte. Esporte zero. A UFPI pede volta, retorno, uma contrapartida. Usou, pagou. A explicação dada é um tal de “contigenciamento de recursos” porque segundo eles, o custos são “altos” no “campo maior” do esporte atingindo “picos” elevados chega a “barras” dos três dígitos sendo bastante “piripiri..gosa essa “união.” E se é assim é melhor fechar e ninguém mais ser exercitar. A pista de atle-tismo de nossa universidade federal está fechada para balanço ou corrida. E a entidade referida pede contrapartida. O Carlos Said não ouviu direito e perguntou: “Outra partida:?”Onde foi a primeira? E agora, gentes boas, a nossa juventude universitária é que vai mesmo dar para engordar, no uso e abuso do telefone celular. Correr para quê? Toda corrida começa na partida e escola maior de nossa terra pede uma “contra-partida”. Não é uma coisa a favor. É contra a partida. Oposição a ida, fique quieto, não se mexa, não saia’. Ah, gentes boas, fazer esporte é muito difícil porque além da preguiça natural de todo brasileiro, ainda tem coisas destas e de outras naturezas. E fechadas as pistas de atletismo restam as ruas e os campos de futebol dos bairros e aqui, no Piauí, tem um Campo Maior, um Campo Largo e uns campos menores, os chamados de Campinas do Piauí. O ideal seria uma abertura gigante, um Albertão para todas e para todos os sexos e anexos. Côncavos ou convexos. Para evitar os reflexos. E toda sorte de complexos. E assim a bola bola, este escriba não enrola e bebida boa é coca-cola e não está entrando nada na sacola. E a UFPI está pedindo contrapartida para quem usar as suas dependências esportivas. Jogou, pagou. Numa terra de liseira radical onde aluno vai arrumar capital para correr em campo federal? Ah, meu amigos, agora me lembro do Donizeti Adauto que dizia “morro e não vejo tudo”. E morreu mesmo sem ver na-da ou quase nada, em plena madrugada. E assim a bola rola pelos campos eliseus. Não confundir com os campos do Elizeu, aquele ex do River, gente muito boa. E concluo lamentando esta situação do esporte na casa maior de ensino do Piaui fechando a pista de atletismo para uso de atletas. E lembrando Cicero nas suas catilinárias: Até tu, Brutus?



É no Tiberão!

Jogando em casa, no “cocho”, o Cori encara o Oeirense dos Tapetis. Duas grandes cidades piauienses em luta pela hegemonia do futebol piauiense, uma rivalidade que vem desde o tempo em que o Cão era cadete.

Festa

O futebol de Floriano promete ser a grande atração desta temporada. O Cori-Sabbá com dois bês de beabá, vai abrir os portões do estádio Tibério Nunes para receber o time de Conceição Pipoca, o Oeirense que é time também de Bil e dos Tapetis. Uma rivalidade antiga desde os tempos de Chaguinha e de Juarez !”Tapa em ti”, entre Floriano e Oeiras, cada cidade querendo ser mais do que a outra, em comércio, futebol, politica, cultura e em mulher bonita. O jogo é hoje, sexta, no Tiberão e e promete muito foguetão.Vamos ver o que vai dar neste encontro das duas forças de nosso jogo de bola apostado. Aldênio está doido para ir ver este jogo.

Tudo em ordem

A federação de futebol, agora sob o comando de Carcará, recebeu todos os laudos, os vistos da polícia, engenharia civil e bombeiros dizendo que o campo estava para jogo de bola apostado e que a dona redonda podia rolar para lá e para cá... Era papel pra burro: laudo da Vigilância sani-tária, Engenharia Civil, Corpo de Bombeiros e papel higiênico nos seus banheiros. O povo de Floriano está muito ansioso pela volta do futebol de primeira linha a sua terra que já foi gloriosa em jornadas passada. Sem a menor dúvida que a participação de Floriano no campeonato engrandece o evento.E o jogo sendo de noite, aumenta o número de casamentos.