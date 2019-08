Timon vem quente!



Meus amigos, o campeonato de futebol piauiense profissional, série B de bola, terá um participante maranhense e quando os cearenses souberem disso vão dizer “só no Piauí mesmo...” Mas o que se pode fazer se Piauí e Maranhão é o pé e a mão, a faca e o facão ? O rio Parnaíba faz esta União que é a terra do Valdimir Mota e do Cambão. Nossa vizinha Timon City é a convidada de honra para o certame profissional piauiense e atuará aqui a exemplo de seus inúmeros filhos que trabalham em Teresina e vão só dormir lá e alguns nem vão, ficam nas casas das raparigas aqui mesmo na Quentecap. Desta vez, será para valer, o campeonato piauiense com uma equipe maranhense porque já estamos cansados de aguentar cearenses. E Timon vem quente com apoio de seus barões, entre os quais desponta o Paulo Guimãraes, filho do Napoleão, um riverino fanático dos tempos do Lindolfo Monteiro. E o campeonato nosso de cada dia terá esta novidade para os caras de outros estados dizerem: “Só no Piauí mesmo...” E falta uma semana para que o certame “híbrido”comece. Um campeonato do Piauí com um time do Maranhão. Aonde é que nenhum estado teria esta coragem ? Vê se no certame cearense tem algum time de Mossoró, RN? Tem não, “Vei”, só nós aqui que somos democráticos demais e depois o pago que recebemos é dizerem que só aqui é que o sapo faz xixi. Estamos dando esta colher de chá para o Maranhão e vamos esperar a reação. Eu não digo nada, direi como o companheiro de jornada esportiva, Carlos Said, diz: - Vamos aguardar os acontecimentos e ai e uí! Eu sei que Timon vem quente e ousada e se derem buraco ela entra. Que os piauienses se cuidem porque o time vizinho pode ganhar o campeonato mafrense e a gozação será nacional. “ O Piauí é tão bom que o campeão de lá é do Maranhão.” Mas a bola rola, este escriba não enrola e samba não se aprende na escola. E treinador bom era o seu Vicente Feola.

Segura o tchan!

Numa apresentação de escola, a linda garota, desinibida que só, mostra como é que se dança o tal de “tchan" e as outras crianças ficam só admirando a performance da dançarina mirim .Parque da Cidadania, Cidade da Criança. Teresina.

O Buda

Nossa solidariedade ao jovem lutador Buda que vinha numa boa na sua especialidade que é luta tipo MMA e perdeu para o Gavião Malvado que é gaúcho e deu no nosso menino. Nocauteou o Buda que vinha muito bem, com dez lutas sem perder nem sono. Mas é assim mesmo, um dia dá, noutro apanha e neste metier tem que ter a manha. Bota a cara, tira a cara, faz que vai mas não vai e acaba “fondo” porque o próprio nome da luta já traduz tudo. “MMA= mamãe apanha.” Que nosso piauiense Buda não se esmoreça porque em “toda façanha, quando um perde,o outro ganha” diz o compositor popular e vamos prá frente e socar, socar, com força e devagar. E sempre.

Os meninos

Nossa delegação era de vinte entre meninos e meninas. Trouxemos só oito medalhas, no “Atletismo sub16”, entre os dois sexos e a competição de atletismo foi em Fortaleza e nós ficamos em quarto lugar. Os nossos atletas se distinguiram mais nos saltos com varas e isto deve ser porque nossa meninada gosta de pular cerca para tirar caju, goiaba, siriguela, sapoti, pitomba e até mamão dos sítios. Deles ou dos outros. O resultado foi considerado bom e serviu de aprendizado para futuras competições. A falta de material para o treinamento adequados foi enfatizada pelo Venção e não é invenção dele não em dizer que aqui a gente treina com bambu. Que nem rima...